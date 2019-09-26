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用電大戶新門檻擬5000瓩 依綠電類別分訂標準

最新更新：2019/09/26 13:45
再生能源發展條例修法後，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。圖為台電高壓電塔。（示意圖／中央社檔案照片）
再生能源發展條例修法後，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。圖為台電高壓電塔。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北26日電）再生能源發展條例新增用電大戶必須共同參與綠電設備設置，經濟部長沈榮津今天表示，目前規劃以5000瓩為門檻，並考量不同綠電能源類別發電狀況與成本，訂定不同標準。

再生能源發展條例修法後，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。

經濟部長沈榮津今天出席部務會議前受訪表示，除從台電角度出發，也要考慮用電大戶操作的方便性與合理價格，因此必須全盤考慮不同配合方式與選擇的再生能源成本，避免在價格上產生不公平狀況。

例如，若自行設置再生能源設備，太陽光電、陸域風電及離岸風電的建置成本都不同，因此在設置量規範上必須有所差異；選擇購買憑證或繳納代金者該如何換算，也必須重新試算。

沈榮津說，用電大戶使用綠電這件事要從台電、用電大戶、綠電開發商、政府等角度多元考量，在其中取得平衡點，還需要一些時間評估，目前雖以5000瓩為門檻進行規劃，但尚未完全定案。

再生能源發展條例修正案預計11月上路，不過，能源局日前表示，其中用電大戶相關規定可能延後實施。（編輯：林興盟）1080926

經濟部長沈榮津（左）26日出席部務會議前受訪說明用電大戶規劃方向，表示暫定以5000瓩為門檻，並考量不同綠電能源類別發電狀況與成本，訂定不同標準。中央社記者廖禹揚攝 108年9月26日
經濟部長沈榮津（左）26日出席部務會議前受訪說明用電大戶規劃方向，表示暫定以5000瓩為門檻，並考量不同綠電能源類別發電狀況與成本，訂定不同標準。中央社記者廖禹揚攝 108年9月26日
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