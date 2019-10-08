莫里納再見一擊 助紅雀與勇士第5戰定生死[影]

美國職棒紅雀的莫里納（打者）展現老將價值，先在8下幫球隊扳平比數，再於延長賽建功，揮出高飛犧牲打讓球隊5比4向對手說再見。（圖取自MLB YouTube頻道）

（中央社聖路易市7日綜合外電報導）美國職棒紅雀的莫里納今天展現老將價值，先在8下幫球隊扳平比數，再於延長賽建功，揮出高飛犧牲打讓球隊5比4向對手說再見，系列賽也以2比2與勇士戰成平手。

美國職棒大聯盟MLB季後賽首輪，國家聯盟亞特蘭大勇士與聖路易紅雀5戰3勝制的系列賽，勇士今天賽前以2比1領先紅雀，取得「聽牌」優勢。

面臨背水一戰的紅雀，1局下半就靠高史密特（Paul Goldschmidt）、歐蘇納（Marcell Ozuna）接連開轟，以2比0領先勇士。勇士雖在3上靠高飛犧牲打追回1分，但歐蘇納4下再度開轟，讓紅雀3比1保有2分領先。

5上勇士利用對手失誤先要回1分，再靠阿比斯（Ozzie Albies）的兩分打點全壘打超前，取得4比3領先。

8局下半兩出局後，莫里納（Yadier Molina）面對投手的第1個來球，就將那記92英里的二縫線速球，擊成帶有打點的一壘安打，讓紅雀扳平比數。9局兩隊都未添得分數，讓雙方以4比4平手的局面，將比賽進到延長。

比賽來到10局下半，首名打者王寇頓（Kolten Wong）揮出場地規則二壘安打，高史密特獲故意四壞球保送，紅雀在歐蘇納打擊時靠對方野手選擇，在1出局後攻佔一、三壘，莫里納再次把握機會，揮出左外野方向高飛犧牲打，最終靠著這支再見高飛犧牲打，紅雀以5比4氣走勇士，在系列賽扳成2比2平手。

生涯第93次在季後賽先發的莫里納說：「我當時已鎖定快速球攻擊，恰巧來球落在紅中位置，我們在最後一局的打擊有出色的表現，我們也因此拿下勝利。」

在5戰3勝制的系列賽打成2比2平手，兩隊將於9日在勇士主場，進行關鍵的第5戰，屆時贏球者將能晉級國聯冠軍戰，紅雀預計由弗萊賀提（Jack Flaherty）先發，勇士則以佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）應戰。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081008