薛哲7局失1分齊默曼3分砲 國民道奇打殊死戰[影]

美國職棒大聯盟MLB國聯季後賽第一輪，華盛頓國民7日在先發投手薛哲（圖）投7局僅失1分，加上齊默曼揮出3分砲的情況下，終場以6比1擊敗洛杉磯道奇。（圖取自instagram.com/nationals）

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯季後賽第一輪，華盛頓國民今天在先發投手薛哲投7局僅失1分，加上齊默曼揮出3分砲的情況下，終場以6比1擊敗洛杉磯道奇，將戰線延長到殊死的第5戰。

5戰3勝制的首輪季後賽今天打第4戰，1局上半，道奇靠特納（Justin Turner）的陽春全壘打先馳得點，國民則是在3下利用倫登（Anthony Rendon）的高飛犧牲打將比數扳平。

5下倫登的安打讓國民以2比1超前，齊默曼（Ryan Zimmerman）再補上3分砲，讓球隊以5比1擴大領先幅度。倫登6下的高飛犧牲打讓國民再添分數，取得6比1領先。

5戰3勝制的首輪季後賽7日打第4戰，5下倫登的安打讓國民以2比1超前，齊默曼（前中）再補上3分砲，讓球隊以5比1擴大領先幅度。（圖取自instagram.com/nationals）

國民先發投手薛哲（Max Scherzer）今天雖在1上挨轟，但隨即穩定下來，即便7上被攻占滿壘，但仍力保不失，7局投球中有7次三振、3個保送，被打1支全壘打在內的4支安打，丟掉1分自責分，最終拿下勝投。

目前兩隊各有2勝，決定晉級國聯冠軍戰資格的決勝第5戰將於當地時間9日在道奇主場進行，國民預定由史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，道奇則未公布先發投手。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081008