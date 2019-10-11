與貝里斯建交將滿30週年 蔡總統盼加深夥伴關係

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天接見貝里斯副總理兼教育部長法博，她提到，13日中華民國台灣與貝里斯建交就要滿30週年，這30年來，兩國相互扶持、密切合作，她期盼繼續加深夥伴關係、攜手成長。

貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）應邀出席國慶慶典活動，蔡總統今天在總統府接見訪賓。

蔡總統致詞提到，10月13日中華民國台灣與貝里斯建交就要滿30週年，法博特別代表貝里斯政府率團來參加國慶活動以及兩國建交30週年的慶祝活動，喜上加喜，她代表政府與人民表達誠摯歡迎

她說，這是法博第四次訪問台灣，在座多位訪賓都來過台灣，是台灣的老朋友；她相信，透過這次來訪，訪賓對於中華民國台灣的政經發展有更深入了解，也讓雙邊的合作關係更加提升。

蔡總統表示，去年她訪問貝里斯到現在，兩國持續積極推動醫療、基礎建設以及職業訓練等合作計畫，過去這幾個月雙方在經貿投資的合作上也有許多進展；今年6月台灣組團到貝里斯考察觀光商機，8月簽署了部分範圍協議，先期研究合作意向書，台灣的採購團9月也到貝里斯採購海鮮產品，11月也會在貝里斯舉辦第一屆的台灣商展。

蔡總統認為，這些都是提升兩國邦誼的具體行動，這次訪賓來訪期間，兩國也將簽署推動雙邊通航協定備忘錄，未來協定簽署之後兩國民航合作將更加密切，也實踐互惠互助、踏實外交的精神。

她說，回顧30年來的邦誼，中華民國台灣跟貝里斯兩國相互扶持、密切合作，感謝貝里斯的支持與情誼，展望未來，她期望兩國繼續加深夥伴關係、攜手成長。（編輯：鄭雪文）1081011