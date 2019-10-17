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花旗銀行系統過帳出包 金管會開罰500萬元

最新更新：2019/10/17 19:59
花旗銀行1月30日爆發系統大當機，逾萬名客戶的存款交易當天未能過帳，金管會10月17日表示，花旗銀資訊系統穩定性及內控不足，開罰新台幣500萬元。（中央社檔案照片）
花旗銀行1月30日爆發系統大當機，逾萬名客戶的存款交易當天未能過帳，金管會10月17日表示，花旗銀資訊系統穩定性及內控不足，開罰新台幣500萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北17日電）花旗銀行今年初爆發系統大當機事件，逾萬名客戶的存款交易當天未能過帳；金管會今天表示，花旗銀資訊系統穩定性及內控不足，開罰新台幣500萬元，若加上去年2起裁罰，合計罰鍰高達1000萬元。

花旗銀行今年1月30日驚爆電腦大當機，有客戶存款帳戶餘額竟不正確，不過，花旗銀行當時也澄清，是在進行系統例行過帳檢查時，系統當機出錯，導致資訊無法立即過帳，客戶權益完全不會受到任何影響。

金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙今天表示，花旗銀行在執行批次作業部分交易檔案，未完整過帳至主機系統，導致客戶帳戶餘額不正確。

黃光熙進一步說明，分行交易資訊過帳到總行後，系統當機，導致短暫時間內無法即時反應，使得客戶看不到當天交易金額。不過他強調，「金融機構不能有這樣錯誤」，顯示花旗銀資訊系統的穩定性、可靠性及安全性控管都不足。

銀行局指出，花旗銀核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度監督受委託機構亞太資訊中心的情事，且在系統軟硬體、人員、測試、檢核等相關內控機制的執行欠缺有效性。

黃光熙表示，這是花旗銀在近2年內第3起系統問題，像是2018年2月花旗銀曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致對客戶超收卡款，約有30萬人受影響，金管會當時開罰250萬元；再者，2018年11月發生客戶透過預繳卡費交易系統漏洞，狂刷6300餘萬元，金管會也開罰250萬元；合計3起罰鍰高達1000萬元。

花旗銀行也發布新聞稿回應，針對主管機關裁罰一案，尊重主管機關決議；該事件發生之後，已即時更正，並沒有客戶因此受到損失，但為避免類似事件再次發生，已經增加相關系統的投資以確保系統的穩定性。

花旗銀重申，保護客戶權益向來是銀行首要目標，客戶在花旗的存款非常安全，客戶如對帳戶有任何疑問，敬請隨時向分行或24小時無休的客服中心詢問。（編輯：趙蔚蘭）1081017

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