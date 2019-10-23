台灣半導體產業今年估成長0.1% 優於全球

（中央社記者張建中台北23日電）全球半導體產業今年恐將衰退13.3%，工研院預估，台灣半導體產業可望成長0.1%，表現將優於世界水準。

工研院產業科技國際策略發展所主辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，今天進入第2天議程，聚焦半導體產業。

受國際貿易衝突影響，世界半導體貿易統計協會（WSTS）逐季下修今年全球半導體產業預估，8月最新調整結果預估，全球半導體產業今年將衰退13.3%。

工研院預期，台灣半導體產業今年產值可望達新台幣2.62兆元，將較去年成長0.1%，表現將優於世界水準；其中，IC設計業將成長4.6%，將是表現最好的次產業。

受記憶體衰退影響，台灣整體半導體製造業將衰退2.1%，將是表現最差的次產業。半導體封裝業將衰退約0.1%，測試業將成長1.9%。

隨著全球貿易衝突趨緩，世界半導體貿易統計協會看好明年全球半導體產業可望好轉，預估將較今年成長約5.4%。

工研院產科國際所分析師江柏風表示，傳統3C產品用半導體市場正逐步進入成熟期，車用與工業用電子產品具高度成長動能，可望帶動整體電子產品2018年至2023年複合成長率達4.1%，並將是半導體業新動能。

分析師劉美君指出，人工智慧（AI）晶片產出增加，5G基礎建設規模也與日俱增，物聯網整合AI與5G趨勢成為未來主流。AI與5G將是半導體先進製程兩大動能，只是今年仍處醞釀期，明年可望顯著成長。（編輯：楊玫寧）1081023