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王金平25日總質詢 將回顧立委生涯向立院告別

最新更新：2019/10/24 11:46
立法院25日將進行本會期最後一次總質詢，前立法院長王金平（中）壓軸登場，他預計透過這次總質詢，回顧44年立委生涯，向立法院告別。圖為王金平出席彰化「與公道伯有約」聚餐活動。（中央社檔案照片）
立法院25日將進行本會期最後一次總質詢，前立法院長王金平（中）壓軸登場，他預計透過這次總質詢，回顧44年立委生涯，向立法院告別。圖為王金平出席彰化「與公道伯有約」聚餐活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院25日將進行本會期最後一次總質詢，國民黨立委、前立法院長王金平壓軸登場，他預計透過這次總質詢，回顧44年立委生涯，向立法院告別。

媒體報導，王金平原本18日進行總質詢，但因遲未拿到親民黨的總統推薦門票，推遲到25日才要總質詢。知情人士透露，王金平確實會因為是否有拿到這張門票，在總質詢的內容上會有所不同，但王金平在明天總質詢後，不是要裸退，未來還會替國民黨立委輔選。

立法院25日是本會期最後一次的總質詢，王金平是最後一位登場質詢的立委，由於王金平可能無法排入這次國民黨的不分區名單，這次的總質詢，預計會是王金平立委生涯的最後一次總質詢。

據了解，王金平在這次的總質詢，不會像以往，針對兩岸、內政、經濟等面向提出對政府的建言，將聚焦在自己44年立委生涯的回顧，進行感性訴說，同時也要向立法院告別。王金平辦公室對講稿保密到家，僅表示，尚未決定，不便說明。

至於王金平未來是否會替他黨立委參選人站台，知情人士說，王金平有許多好朋友，多屬於國民黨，未來當然是以替國民黨的參選人站台；王金平日前替國民黨立委參選人黃韻涵站台時，就清楚劃出界線，不會幫他黨參選人造勢。

此外，王金平除準備演說向立法院告別外，近日也拍攝影片，未來規劃在臉書播放，為立委生涯，劃下句點。（編輯：謝佳珍）1081024

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