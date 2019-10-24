否認裸退 王金平：明天質詢後會穿著西裝走出來

國民黨立委、前立法院長王金平25日將在立法院進行他立委生涯的最後一次總質詢，準備向立院告別，但他24日否認要「裸退」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨立委、前立法院長王金平明天將在立法院進行他立委生涯的最後一次總質詢，準備向立院告別，但他今天否認要裸退，他表示，明天質詢後，依然還是穿著整齊的西裝走出來。

立法院25日是本會期最後一次的總質詢，王金平將是最後一位登場質詢的立委，由於王金平早已表明不會續留立法院，加上國民黨這次將提出的不分區名單，王金平在規定上不可能再次排入，25日將會是王金平立委生涯的最後一次總質詢；因此，王金平的下一步，格外受到外界關注。

王金平今天下午在出席前財政部長顏慶章新書發表會時，接受媒體訪問，被問到25日的總質詢，以及有媒體報導他將裸退的消息，他表示，裸退是誰發明出來他不知道，他明天總質詢完以後，依然還是穿著整整齊齊的西裝走出來。

在未來是否會幫忙輔選立委，王金平說，有立委要求他去輔選，當然他就盡力而為；現場媒體追問，如果國民黨總統參選人韓國瑜也邀請站台，王金平則說，他已講過要參選到底，怎麼還會去輔選別的總統參選人，他也講過，他支持韓國瑜選市長，支持韓國瑜做好市長，後面就沒有了。

王金平也說到，他絕對不留在立法院，該畢業就畢業，人總要能夠在適當的時機，劃下一個完美的句點。至於是否考慮脫黨參選總統，他僅說，以後再說。

談起陳同佳案，王金平表示，他有3個原則，第1是不能輕易放棄司法主權；第2是這案子有殺人，那就要接受司法的公平審判；第3他不希望藉著這個議題來當作一個政治的算計。

此外，媒體仍關心王金平與親民黨之間的合作進度，王金平仍說，就繼續來看看因緣怎麼發展；對於親民黨主席宋楚瑜說親民黨能夠推薦總統參選人的這張門票是非賣品；對此，王金平也說，當然是非賣品，這牽涉到整個國家未來發展的問題，這是價值觀最後判斷的問題。（編輯：蘇志宗）1081024