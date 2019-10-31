太陽花學運案遭判賠 北市警局：會上訴

太陽花學運政院驅離案，台北地院一審判台北市警察局須賠償新台幣逾百萬元。北市警局長陳嘉昌（左）31日表示，為維護基層同仁權利，警方會上訴；至於市長柯文哲（右）認為收到判決書再決定，陳嘉昌說，柯文哲平時力挺基層員警，市長應是認為此案須更謹慎處理。中央社記者王飛華攝 108年10月31日

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北31日電）太陽花學運政院驅離案，台北地方法院一審判台北市警察局須賠償共新台幣111萬餘元。台北市警察局長陳嘉昌今天表示會上訴；市長柯文哲認為要收到判決書後才決定。

太陽花學運行政院驅離案，台北地方法院昨天一審判北市警局須賠償前立委周倪安等10人共111萬餘元。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，柯文哲與各局處首長列席備詢。國民黨籍市議員王鴻薇、民進黨籍市議員張茂楠質詢時問柯文哲、陳嘉昌是否要上訴。

柯文哲說，要收到判決書後再想想，且太陽花學運應基於公平理由，不管是警察告學生或學生告警察，應當成政治案件，並以政治解決。

柯文哲表示，若員警不上訴，變成國賠案，可能會追究個人，這部分是有問題，基於公平理由，若不上訴應該講清楚後續是否有法律追究問題及是否針對員警求償，此案已拖5年，司法不應該這樣拖，政治事件不要以司法解決，他會想辦法。

前立委周倪安（前左2）與民眾2014年參與太陽花學運在行政院前靜坐，認為遭台北巿警局暴力驅離打國賠訴訟求償，一審北院30日判決台北巿警局須賠10組人員共新台幣110萬餘元。圖為周倪安及律師團聆判後說明判決結果。中央社記者劉世怡攝 108年10月30日

王鴻薇追問柯文哲是否支持北市警局上訴。柯文哲說，警方的態度就是會上訴，因為要保護基層同仁權利，他會思考是否有政治解決方式。王鴻薇認為柯文哲的說法是政治語言。

柯文哲在答詢張茂楠質詢時表示，要取得平衡也要顧及基層員警士氣，「是警政署指揮的吧，不會是北市警局指揮，往上告就好了」，強調應查清楚當時是誰下令。

陳嘉昌補充說，依集會遊行法規定，若遊行範圍屬某一分局，就是由分局長擔任指揮官，範圍橫跨2個分局以上，指揮官就由警察局長擔任。

會後，陳嘉昌告訴中央社記者，為維護基層同仁權利，北市警局會上訴；至於柯文哲認為收到判決書再決定，陳嘉昌說，柯文哲平時力挺基層員警，市長應該是認為此案需更謹慎處理，才會提收到判決書再決定。（編輯：李亨山）1081031