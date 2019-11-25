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育兒政策加碼至千億 林萬億：2021年起逐步落實

最新更新：2019/11/25 20:26
行政院政務委員林萬億（右）、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左）25日下午舉行記者會，對於總統蔡英文日前宣布的「0-6歲國家一起養」政策，林萬億說，最快將於2021年起逐步落實。中央社記者郭日曉攝　108年11月25日
行政院政務委員林萬億（右）、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左）25日下午舉行記者會，對於總統蔡英文日前宣布的「0-6歲國家一起養」政策，林萬億說，最快將於2021年起逐步落實。中央社記者郭日曉攝　108年11月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）總統蔡英文日前宣布未來4年育兒津貼將加倍至新台幣5000元，以及擴大托育補助等，相關預算逐年增加到1000億元，行政院政務委員林萬億今天說，最快將於2021年起逐步落實政策。

蔡總統23日宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將加倍成5000元，補助年齡擴大至0到6歲，相關預算也將從目前600億元逐年增加到1000億元，以減輕家長負擔。

林萬億下午受訪時表示，未來4年內，將優先推動擴大公共化與準公共化托育補助，並用育兒津貼補充不足之處，育兒津貼除了倍增到5000元，第二胎也將再加發1000元。

林萬億說明，未來4年內，準公共化保母、托嬰中心的托育補助，將由現行每月6000增加至7000元，第二胎多補助1000元，依此類推。送準公共化幼兒園的學費將由目前每月4500，降為3500，第二胎再降1000。

林萬億也指出，目前公幼月費2500元，未來4年會降為1500元，第二胎再降1000元，即月費500元，若生育第三胎就等同免月費；公托的收費在盤點各縣市狀況後，也會朝調降方向思考。

另外，林萬億說，托嬰中心人力比，將從現行1比5調降為1比4，幼兒園導師費與教保費齊一化，教保員每人每月增加2100元，私幼教師每月增加1000元。

至於擴大版的加碼補助何時會落實，林萬億表示，由於明年的預算已經編列完成並送到立法院，明年編列2021年預算時，就可以反映落實其中某些政策。

他說，這1000億將從既定的公務預算籌措，不會排擠其他預算，不會拿高鐵南移或前瞻基礎建設計畫經費來用，因為每個政策都有各自的政策目的。

林萬億表示，政府也正在檢討育兒津貼、托育補助20%稅率的排富門檻，考量民眾的不同需求，但是否會改變仍要經過審慎評估。（編輯：林孟汝）1081125

蔡總統23日宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將加倍成5000元，補助年齡擴大至0到6歲。（中央社製圖）
蔡總統23日宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將加倍成5000元，補助年齡擴大至0到6歲。（中央社製圖）
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