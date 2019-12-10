遭指同婚過關後仍挺藍 祁家威籲票投蔡總統

（中央社記者吳欣紜台北10日電）同志運動先驅祁家威昨天遭旅美學者指歷來政治立場傾向國民黨，明年總統大選也不例外，引發外界議論。祁家威今天親自透過直播反駁，明年總統票將投總統蔡英文。

翁達瑞昨天貼出，祁家威出席國民黨第6選區（大安）立委參選人林奕華競選活動照片，引發爭議，甚至出現許多批評祁家威的言論，祁家威今天晚上透過臉書直播，親自說明自己對明年總統大選的投票立場。

祁家威在影片開頭提到，他近來因為一張照片成為熱搜關鍵字，但他認為不應用顏色去標籤一個人的立場，這是很膚淺的看法。

對於外界疑惑政治立場，他也指出，今年同婚專法過關，是在蔡總統執政任內通過的，因此明年總統大選，「在這邊鄭重跟各位說清楚講明白，總統票一定要投給3號總統蔡英文」。

立委票部分，祁家威則說，今年同婚專法在立法院表決時，國民黨有7人投贊成票，民進黨也有部分立委投反對票，呼籲大家要拋棄自己的藍綠情結。

祁家威也提到，一定要死命保住自己的戶籍地北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐連任，因為林昶佐的對手是國民黨立委參選人林郁方，而林郁方反同。

由於國民黨立委蔣萬安今年在同婚專法表決時也投下贊成票，祁家威也呼籲，應該要讓蔣萬安連任，因為台灣應該透過自由民主讓全世界知道，所有挺同的民意代表，不會因為挺同讓政治生命結束。

另外，祁家威也指出，自己是台灣維新黨的首席顧問，所以政黨票將投給台灣維新黨。

翁達瑞昨天在臉書貼文「今年五月同婚合法化後，蔡總統把簽署法案的那隻筆，送給為同志運動努力多年的祁家威。祁家威過去一直是藍營的支持者。這次大選，祁家威還是一樣，和國民黨總統參選人韓國瑜等人站在同一邊。」

翁達瑞貼文寫道，祁家威政治傾向讓許多綠營支持者很難接受，甚至認為蔡總統在政治上不夠精明。但翁達瑞也認為，若真的支持蔡總統理念，就應尊重祁家威的政治選擇。（編輯：洪學廣）1081210