財政拉警報 高市府：逾3千億負債7任市長累積

高雄市財政局17日指出，高雄市新台幣3000多億元債務包含承接高雄縣（含公所）1年以上債務182億元、1年以下短期債務85億元外，其餘是7任市長（含3代理）任內所累積。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市財政局今天說，截至11月底，高雄市受限債務新台幣2451億元，含潛藏債務共3364億元，債務除了承接縣市合併高雄縣的債務267億元，其餘則是7任市長含代理市長所累積。

有關財政惡化問題，財政局長李樑堅告訴中央社記者，市府有成立「開源節流小組」，將加強招商引資、土地活化、爭取中央補助款及爭取修改財政收支劃分法，增加中央對地方的補助比例。

台北市長柯文哲多次批評前市長陳菊任內負債高達新台幣3000億元，還說那是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因，柯文哲要總統府秘書長陳菊開記者會說明高雄債務。

民進黨市議會黨團上午開記者會指前市長陳菊任內舉債1067億元，如果能得到像台北市一樣的統籌分配稅款及補助款等，高雄市就還有千億餘元剩餘款可以建設，批評北、高市長將高雄當提款機。

財政局發布新聞稿指出，截至11月底，高雄市實際債務除依公債法規範的受限債務2451億元外，另含潛藏債務913億元，共有3364億元。

財政局指出，高雄市3000多億元債務包含承接高雄縣（含公所）1年以上債務182億元、1年以下短期債務85億元外，其餘是7任市長（含3代理）任內所累積。

陳菊任內（96－106年）屬於公共債務法規範1年以上受限債務，共舉借1035.76億元，前市長蘇南成（78-79年）辦理公共設施保留地徵收的舉債408.98億元、前市長吳敦義（80-87年）舉債73.77億元、前市長謝長廷（88-93年）舉債595.51億元、前代理市長陳其邁及葉菊蘭（94-95年）共舉債119.53億元、前代理市長許立明（107年）舉債31.3億元。

至於韓國瑜部分，財政局說108年舉債預算數是65.46億元，109年舉債預算數是64.2億元。陳菊任內（96－106年）屬於公共債務法規範1年以上受限債務，共舉債1035.76億元，前市長蘇南成舉債408.98億元、前市長吳敦義舉債73.77億元、前市長謝長廷舉債595.51億元、前代理市長陳其邁及葉菊蘭舉債119.53億元、前代理市長許立明舉債31.3億元。

財政局指出，市府積極改善財政，但累積負債逾3000億元，不是馬上能夠解決，況且財政長期因人事成本占歲出比例超過50%、法定及非法定社福補助有百億元，歲出結構嚴重僵化，還面臨勞健保補助欠款償還、鐵路地下化以及前瞻基礎建設配合款支應的高峰期，還要兼顧市民既有社福以及路平水溝清疏等建設，無法在短期內以增加自有財源或減少支出的方式來弭平缺口，預算編列面臨嚴峻挑戰。

財政局說，財政負擔雖沉重但會堅守財政紀律，控管舉債數連續9年下降，109年度歲出入差短64.2億元，是縣市合併以來最低，強調債務控管從未懈怠。（編輯：陳俊碩）1081217