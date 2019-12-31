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5G頻譜競標
台灣5G頻譜競標12月10日登場，19日標金達NCC預估的440億元門檻，業界人士觀察可望突破500億元大關，第一階段競標估在2019年底前會有結果。
5G頻譜競標
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5G頻譜競標1/8

5G標金衝上800億元 首次競標成跨年大戰

最新更新：2019/12/31 17:36
5G標金31日站上新台幣800億元大關，來到841.70億元，逼近NCC設定440億元的一倍。由於仍沒有結果，明年1月2日將展開第17日競標。（中央社檔案照片）
5G標金31日站上新台幣800億元大關，來到841.70億元，逼近NCC設定440億元的一倍。由於仍沒有結果，明年1月2日將展開第17日競標。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北31日電）遲遲無法結束的5G競標要陪台灣人一起迎接2020年。5G標金今天站上新台幣800億元大關，來到841.70億元，逼近NCC設定440億元的一倍。由於今天仍沒有結果，明年1月2日將展開第17日競標。

如同失速列車一般的5G標金，今天衝破800億元大關，來到841.70億元，不但遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，同時也超過市場預期的600億元上下。截至今天下午4時，第160回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達827.28億元，每單位的價格也提升至30.64億元。

市場人士觀察，今天的競標過程，標金的成長如同返鄉車潮一樣走走停停，雖然中間曾兩度放緩，發生沒有業者投標的情況，但並不是競標結束的訊號，反而比較像在測試其他業者的態度。他認為，原本各家業者都有設好一個停損點，但是在競標的過程中有人打破了這個默契，逼著其他想要收手的業者不得已，只好繼續留在牌桌上，因此造成標金狂飆。

由於明天元旦休假，因此第17日的競標將從明年1月2日開始，台灣首次5G頻譜競標成為了名副其實的跨年大戰。（編輯：張良知）1081231

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地機族
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