潤寅詐貸案主嫌楊文虎押解返台 坦言非常後悔

潤寅詐貸案，潛逃美國的通緝犯楊文虎（右）21日傍晚自美國押解返台，楊文虎表示，「非常後悔，非常非常後悔」，但很開心能回到台灣，在美國過得非常不好，「美國不像想像中那麼好」，回台灣即使要接受司法制裁也很高興。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）潤寅詐貸案主嫌楊文虎與王音之逃亡美國，經調查局與美國移民及海關執法局合作，於去年12月逮捕2人，並在今天傍晚將楊文虎押解遣返回台，楊文虎表示非常後悔，很開心回台灣。

在美國移民及海關執法局（ICE）指派2名押解官執行遣返作業下，外逃通緝犯楊文虎在傍晚自洛杉磯押解返台，押解官並將楊文虎交給法務部調查局人員，法務部人員在宣讀他的司法個人權利後，隨即將他上銬，並由調查人員持槍將他押到北檢歸案。

楊文虎說「非常後悔，非常非常的後悔」，但是也很開心可以回到台灣，在美國過得非常不好，「美國不像想像中那麼好」，因此很開心回到台灣，即使要接受司法制裁也很高興，對於記者詢問「錢會匯回來台灣嗎」，楊文虎沒有回應，僅點點頭。

調查局國際事務處長邸志達表示，楊文虎夫婦在台灣向多家銀行涉嫌詐貸近新台幣400億元的款項，以為潛逃到美國就能逍遙法外。但從他們入境美國紐約，從東岸到西岸，中間又潛逃到洛杉磯兒子的住處，都被調查局駐外單位掌握行蹤。

邸志達說，這個成果是法務部向美方提出的司法互助，以及調查局國際合作共同的結果，今天才能把楊文虎押解返台，至於楊文虎的太太王音之，因為持B2觀光簽證，需於23日進行移民聽證會，調查局會持續與美方協調，但相信很快也能帶回台灣。

潤寅公司負責人楊文虎與王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓夫婦藉此陸續向合作金庫等9家銀行所屬分行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。檢方統計，被詐騙金額高達386億2718萬餘元。

台北地檢署1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押；楊文虎夫婦早於去年6月間潛逃出境，被北檢發布通緝。（編輯：張銘坤）1090121