7年來首見 在台陸銀賺輸台資在陸分行

金管會18日表示，陸銀在台分行2019年獲利年減近一成，賺輸台資銀行在陸分行的42.6億元，是7年來首見。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北18日電）金管會今天表示，陸銀在台分行去年獲利年減近一成，賺輸台資銀行在陸分行的42.6億元，是7年來首見；主要是受到美國及中國降息影響，利率下降導致陸銀在台分行的獲利及利息收入減少。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，2019年8家台資銀行在中國大陸的24家分行稅前盈餘達新台幣42.6億元，創下歷史新高紀錄，超越3家陸銀在台分行去年稅前盈餘38.29億元。

中國與台灣互設分行以來，大部分都是陸銀在台分行獲利優於台資銀行在大陸的分行，但兩岸銀行獲利去年出現翻轉，現在不僅去年賺輸台資銀行在陸分行，且根據銀行局統計，陸銀在台分行去年稅前盈餘38.29億元，也較2018年減少約9%。

另一方面，陸銀在台分行去年利息收入為415億元，也較2018年減少約207億元，年減逾3成。

銀行局表示，主要是因為美國去年降息3次，大陸人行也採取人民幣寬鬆政策，利率下降導致陸銀在台分行的獲利及利息收入減少。

銀行局強調，陸銀在台分行去年淨值增加約17億元、稅前盈餘減少3億元，財務狀況尚屬正常。（編輯：林淑媛）1090218