促轉會任務5月到期 蘇貞昌：同意再延長

促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌（圖）說，「促轉會如果報上來時，我會同意促轉會應該再延長」。（中央社檔案照片）

（中央記者陳俊華台北21日電）促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌今天說，「促轉會如果報上來時，我會同意促轉會應該再延長」，讓促轉會做得更好、讓這些人早日得到平反。

促轉會於民國107年5月31日依「促進轉型正義條例」授權成立，主要針對過去威權統治時期的相關檔案，進行規劃和推動還原歷史真相、社會和解等任務，任務將在今年5月到期，外界關注促轉會是否會繼續運作。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政報告並備詢。民進黨立委鄭運鵬質詢時指出，促轉會任務不可能2年就完成，過去雖然發生一些風風雨雨，但2年任期將到任，詢問蘇貞昌是否有新裁示。

蘇貞昌說，過去台灣受威權統治幾十年的不公不義，幸好立法院通過促轉條例，促轉會（代理）主委楊翠帶領大家非常辛苦努力，他覺得幾十年的不公不義，不可能2年馬上完成，事實上促轉會做了很多，但還有很多工作還要繼續做。

蘇貞昌表示，「促轉會如果報上來時，我會同意促轉會應該再延長」，讓促轉會能做得更好，向國人同胞報告能更完整，讓台灣真正公義、能讓這些人早日得到平反。

鄭運鵬追問，是否會再延長一年、並提名正、副主委？蘇貞昌說，「對，都是照規定」。（編輯：黃國倫）1090221