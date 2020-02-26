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東京奧運是否取消 國際奧會：5月底前是關鍵
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

東京奧運是否取消 國際奧會：5月底前是關鍵

最新更新：2020/02/26 09:36
英國「電訊報」報導，國際奧林匹克委員會給予日本3個月時間化解2019年冠狀病毒疾病疫情危機。圖為2020年東京奧運主場館觀眾席。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日
英國「電訊報」報導，國際奧林匹克委員會給予日本3個月時間化解2019年冠狀病毒疾病疫情危機。圖為2020年東京奧運主場館觀眾席。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）英國「電訊報」報導，國際奧林匹克委員會給予日本3個月時間化解2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機；由倫敦緊急接辦奧運的提案則遭到英國奧林匹克協會否認。

報導指出，國際奧林匹克委員會（IOC）內資歷最深、自1978年起擔任奧委會委員的龐德（Dick Pound）昨天表示，若疫情在5月底之前無法獲得控制，2020東京奧運就將面臨取消危機。

英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）日前表示，如果東京奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可以接手主辦。日本東京都知事小池百合子憤怒抨擊貝里的發言「很不合適」。

不過，英國奧林匹克協會（BOA）隨後聯繫東京主辦單位及國際奧委會，強調倫敦市長候選人貝里的提案並不代表英國體育界的意見。

英國奧會表示，英國完全支持由東京主辦奧運。不過，龐德的發言則顯示，東京奧運的命運將取決於接下來3個月。

龐德接受美聯社訪問時說，「這是一場必須面對的新戰役。我認為到那個時間點，大家就會開始問，疫情是否已獲得充分控制，讓我們有信心能在東京舉辦奧運，又或是還沒有。」

美聯社報導，龐德表示日本可以等到5月底再做出決定，希望屆時疫情已獲得控制，但他也坦言，假設疫情到5月底仍無法獲得控制，奧運會「可能必須面臨取消」。

龐德建議所有選手照常訓練。他對選手喊話，「目前消息是你們要去東京參賽，現階段一切照舊。所以繼續專注你們的訓練，國際奧委會不會把你們送入傳染病大流行的地方。」

東京奧運將於7月24日舉行，將有1萬1000人參賽，8月25日舉行的帕運則有4400人參賽。

東京奧運籌備委員會已成立專案小組與衛生官員合作，要確保奧運如期舉行。國際奧委會從世界衛生組織（WHO）取得的建議則是，目前並不需要取消奧運或是移地舉行。

報導指出，主辦單位在聽取簡報時獲取的資訊顯示，疫情可能到夏季就會緩和，2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎則稱並沒有考慮延期。

對於貝里提出由倫敦接手奧運，現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）發言人據稱也表示倫敦可以承接。國際奧委會消息人士告訴「電訊報」，貝里的提議十分「可笑」，因為實際上英國根本沒有選手村，而且疫情早已蔓延至歐洲。

英國為了2012倫敦奧運搭建的場館與基礎設施，許多早已拆解或另有其他用途。（編輯：韋樞）1090226

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地機族
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