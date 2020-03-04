許虞哲告別式 蔡總統頒褒揚令：沒有他稅改不會成功

已故期貨交易所董事長許虞哲追思祝福奠禮，4日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，總統蔡英文（圖）親自出席致意，感念許虞哲為台灣稅改和金融市場的貢獻。中央社記者謝佳璋攝 109年3月4日

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）總統蔡英文今天親自出席前財政部長、期交所董事長許虞哲告別式，並頒發褒揚令。蔡總統表示，沒有許虞哲，稅改就不會成功，像許虞哲這樣的人物，就是真正推動國家大政的棟梁。

故台灣期貨交易所董事長許虞哲追思祝福奠禮今天上午舉行，總統蔡英文親臨告別式頒發褒揚令並致詞。

蔡總統說，前陣子得知許虞哲的病況，寫了卡片祝福他，感謝他對國家的貢獻，只是來不及等到他的好消息，許虞哲已經先離開了。

蔡總統指出，許虞哲資歷完整，公職生涯幾乎奉獻給財政部，當時行政院長林全曾說，若要推動稅改，一定要找許虞哲幫忙。後來許虞哲全心投入稅改工作，經過討論與溝通，總計一年準備、一年修法，2018年完成修法，2019年正式實施稅改，實施後各界都說，這是最有感的政績。

蔡總統說，找許虞哲當財政部長，真的是找對人了。許虞哲有專業、耐心，能夠承受壓力，也忍得住委屈。

總統指出，「沒有許虞哲，稅改就不會成功」。總統說，像許虞哲這樣的人物，就是真正推動國家大政的棟梁。

蔡總統表示，許虞哲離世，對國家來說是損失優秀的人才，以及認真的工作夥伴。

許虞哲生於1952年，今年2月15日辭世，享壽69歲，在赴美深造取得哈佛大學法學碩士，擁有稅務和法務雙重學位，一路從基層財政部稅務員做起到擔任財政部長，為國家培育無數財稅人才，也創造出「許第一」奇蹟，在財政部長任內推動重大稅改。2018年7月轉任期交所董事長迄今。（編輯：張良知）1090304