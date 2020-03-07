北一女1分險勝南山 重返HBL冠軍戰

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽7日在台北小巨蛋點燃戰火，北一女中（白衣）以80比79險勝南山高中（紅衣），晉級冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）北一女中今天在高中籃球聯賽4強賽迎戰尋求衛冕的南山高中，一度領先16分，決勝節險被逆轉，所幸宋瑞蓁挺身而出，最終以80比79險勝，繼100學年度奪冠後，再度重返冠軍戰。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，因應武漢肺炎疫情，首度閉門進行，相關人員除了進場前須量測體溫，還須填寫健康聲明書。

南山高中複賽戰績6勝1敗，唯一1敗就是輸給淡水商工，這次高居4強賽頭號種子，4強賽對手為連2年闖進4強的北一女中，雙方複賽交手，南山以97比74大勝。

北一女中一開賽就以11比0的攻勢，讓南山陷入苦戰，所幸李柔妤挺身而出為南山止血，並與陳昱潔聯手開啟球隊火力，扳成18比18平手，而北一女中在首節尾聲靠著宋瑞蓁，以20比18要回領先。

北一女中上半場多點開花，高達10名球員有得分紀錄，反觀南山上半場高達15次失誤，陷於不利局面。

北一女中帶著8分領先進入下半場，陣中簡彣倞、林軒渝外線輪番開火，一度將比分拉開至16分，不過南山第3節後段火力逐漸回溫，決勝節更數度扳成平手、甚至超前。

宋瑞蓁關鍵時刻連得6分，保住北一女中領先，南山在比賽尾聲雖靠著呂佳諺追成1分差，但仍未能再下一城，北一女中最終險勝，一舉粉碎南山連霸希望，繼100學年度勇奪隊史首冠後，再度挺進冠軍賽。

北一女中教練駱燕萍表示，開賽時即訂定數個目標，包括要球員享受比賽，她開玩笑說，今天是一個「看劇的人」的身分到場。

駱燕萍除了期許陣中球員發揮平時應有表現，也希望全隊火力全開，「第一、二節還不錯，第三、四節初有點開始緊張、慌亂。」

宋瑞蓁獲南山教練李陸臻點名，為此役南山輸球關鍵，而駱燕萍則稱讚宋瑞蓁，是1名很特別的球員，抗壓性也比其他人高。

不過宋瑞蓁透露，自己上半場很緊張、一度臉色發白，太想要得分，反而會打不好，後來學姐告訴她放開來打，並成功第四節連續得分建功。

北一女中率先搶下冠軍賽門票，將與永仁高中、淡水商工之間的勝隊，爭奪冠軍，宋瑞蓁表示：「打誰都好，不管是誰，我們都不會怕。」1090307

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽7日在台北小巨蛋點燃戰火，北一女中（白衣）以80比79擊敗南山高中（紅衣），再度重返冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月7日