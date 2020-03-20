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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎蔓延NBA 湖人證實2球員感染 塞爾蒂克史瑪特確診

最新更新：2020/03/20 09:02
美國職籃NBA洛杉磯湖人19日表示，2名湖人球員武漢肺炎檢測呈陽性反應。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人19日表示，2名湖人球員武漢肺炎檢測呈陽性反應。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天表示，2名湖人球員武漢肺炎檢測呈陽性反應，已經在隊醫的照顧下隔離。

路透社報導，球團並未公布這兩名染疫的球員姓名，但說全隊球員在公衛官員建議下接受篩檢，因為他們10日曾與布魯克林籃網比賽，後來籃網有4名球員確診感染，包括球星杜蘭特（Kevin Durant）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090320

塞爾蒂克史瑪特確診 NBA武漢肺炎再傳一例

（中央社波士頓19日綜合外電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員史瑪特（Marcus Smart）證實武漢肺炎檢測呈陽性反應。

史瑪特在推特上宣布確診消息。他說：「我5天前檢測，結果今晚出爐是陽性反應。我檢測後就自行隔離，謝天謝地。必須以最嚴肅的態度面對COVID-19。我知道這對我們各國衛生專家是最重要的事，而我們必須盡快讓更多人檢測。」推文同時附上影片。

他還說：「我目前沒有症狀，感覺很好。但我們國家年輕一輩『務必』自我保持距離，這不是開玩笑。沒這樣做才是自私。我們能夠團結戰勝，但我們必須分開一陣子才能一起擊敗疫情。」1090320

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