武漢肺炎蔓延NBA 湖人證實2球員感染 塞爾蒂克史瑪特確診

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天表示，2名湖人球員武漢肺炎檢測呈陽性反應，已經在隊醫的照顧下隔離。

路透社報導，球團並未公布這兩名染疫的球員姓名，但說全隊球員在公衛官員建議下接受篩檢，因為他們10日曾與布魯克林籃網比賽，後來籃網有4名球員確診感染，包括球星杜蘭特（Kevin Durant）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090320

塞爾蒂克史瑪特確診 NBA武漢肺炎再傳一例

（中央社波士頓19日綜合外電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員史瑪特（Marcus Smart）證實武漢肺炎檢測呈陽性反應。

史瑪特在推特上宣布確診消息。他說：「我5天前檢測，結果今晚出爐是陽性反應。我檢測後就自行隔離，謝天謝地。必須以最嚴肅的態度面對COVID-19。我知道這對我們各國衛生專家是最重要的事，而我們必須盡快讓更多人檢測。」推文同時附上影片。

他還說：「我目前沒有症狀，感覺很好。但我們國家年輕一輩『務必』自我保持距離，這不是開玩笑。沒這樣做才是自私。我們能夠團結戰勝，但我們必須分開一陣子才能一起擊敗疫情。」1090320