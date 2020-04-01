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溫網受武漢肺炎疫情影響 二戰以來首次取消

最新更新：2020/04/02 00:29
原訂6月29日至7月12日舉行的溫布頓網球錦標賽，由於武漢肺炎疫情因素確定取消。（圖取自Pixabay圖庫）
原訂6月29日至7月12日舉行的溫布頓網球錦標賽，由於武漢肺炎疫情因素確定取消。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）溫布頓網球錦標賽主辦單位全英俱樂部今天表示，原訂6月29日至7月12日舉行的溫網，由於武漢肺炎疫情因素確定取消。這是第二次世界大戰以來溫網首度取消。

主辦單位表示，第134屆溫布頓網球錦標賽將於2021年6月28日至7月11日舉行。

全英俱樂部表示，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情今年1月爆發之後，主辦單位就一直遵從英國政府指示，以大眾健康為優先，持續評估賽事舉辦可行性，是否在6月29日如期舉行，或是延後，但仍在今年夏天舉辦。

全英俱樂部指出，由於舉辦賽事將導致大批人潮聚集，耗費醫療與緊急服務人力，加上此時此刻，不僅英國而是全世界都有各種程度的旅遊禁令，為了上千名工作人員、球童、評審、選手、媒體的安全著想，今年夏天確定無法舉辦賽事。

全英俱樂部表示，經過一系列嚴密評估，管理委員會認為取消賽事是對大眾健康最好的決定。而在現在宣布，而非幾星期之後，也能讓所有參與賽事的各方，包括買票的大眾有最好的安排。民眾可以選擇退票，或是購買2021年度賽事的同一場次。

英國廣播公司（BBC）報導，溫網取消後，今年的草地賽事確定被全數放棄，最快直到7月13日前將不會再有任何職業賽事舉行。原訂5月開打的法網已經延後到9月20日至10月4日舉行。（編輯：林治平）1090401

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