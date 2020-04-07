更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/7
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/7

早安世界》清明連假出遊者眾 建議自主健康管理14天
早報

早安世界》清明連假出遊者眾 建議自主健康管理14天

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定
國際

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎紓困，行政院4月2日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案1/25

武漢肺炎特別條例修法列10日議程 最快17日三讀

最新更新：2020/04/07 13:19
立法院7日舉行程序委員會，民進黨團提議將行政院提案的武漢肺炎特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項，最快17日就能三讀。（中央社檔案照片）
立法院7日舉行程序委員會，民進黨團提議將行政院提案的武漢肺炎特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項，最快17日就能三讀。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院今天舉行程序委員會，民進黨團提議將行政院提案的武漢肺炎特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項，如果比照前一次修法模式逕付二讀、排除一個月冷凍期，最快17日就能三讀。

因應武漢肺炎紓困，行政院2日召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

立法院中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團提議，將政院版的特別條例部分條文修正草案，增列為週五（10日）院會報告事項；國民黨團提議將立委曾銘宗版本、時代力量黨團提議將黨團版本，都增列入院會報告事項中。

討論事項部分，台灣民眾黨立法院黨團提案指出，第10屆立法院各黨立委相繼提出修憲相關提案，但修憲委員會卻還沒組成，為避免修憲提案付委後無法審查，要求立法院在本會期組成修憲委員會。

民進黨立委邱泰源代表民進黨團提案，建請將報告事項、討論事項議程草案提報院會處理，現場委員都沒有意見，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲裁示，將週五院會議程草案一併送院會處理。（編輯：黃瑞弘）1090407

延伸閱讀
特別預算移緩濟急適法性遭質疑 蘇揆：依法辦理武漢肺炎防疫紓困加碼至1兆500億 行政院拍板內容一次看財長：財政可因應疫情 舉債空間還有1.8兆禁師生出國法源引議論 時力與民眾黨擬提修法武漢肺炎紓困條例二讀 照顧假津貼未納入武漢肺炎紓困特別條例 保留條文將上演表決戰
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報