武漢肺炎特別條例修法列10日議程 最快17日三讀

立法院7日舉行程序委員會，民進黨團提議將行政院提案的武漢肺炎特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項，最快17日就能三讀。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院今天舉行程序委員會，民進黨團提議將行政院提案的武漢肺炎特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項，如果比照前一次修法模式逕付二讀、排除一個月冷凍期，最快17日就能三讀。

因應武漢肺炎紓困，行政院2日召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

立法院中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團提議，將政院版的特別條例部分條文修正草案，增列為週五（10日）院會報告事項；國民黨團提議將立委曾銘宗版本、時代力量黨團提議將黨團版本，都增列入院會報告事項中。

討論事項部分，台灣民眾黨立法院黨團提案指出，第10屆立法院各黨立委相繼提出修憲相關提案，但修憲委員會卻還沒組成，為避免修憲提案付委後無法審查，要求立法院在本會期組成修憲委員會。

民進黨立委邱泰源代表民進黨團提案，建請將報告事項、討論事項議程草案提報院會處理，現場委員都沒有意見，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲裁示，將週五院會議程草案一併送院會處理。（編輯：黃瑞弘）1090407