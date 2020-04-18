花蓮三棧溪施工遭批破壞生態 縣府澄清為防汛

花蓮縣秀林鄉三棧溪近日進行河道整理作業引發議論，有網友質疑疏濬工程的目的及必要性，並質疑施工單位造成生態破壞。中央社記者張祈攝 109年4月18日

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）有網友在臉書公開分享花蓮秀林鄉三棧溪成工地的照片，內容質疑施工單位造成生態破壞。花蓮縣政府今天澄清，汛期前河道整理，多少都會帶來影響，已選擇生態衝擊最低工法。

杜姓網友在臉書公開分享「三棧溪，祢怎麼了」貼文，內容提到，上個月才和朋友帶著潛鏡觀察三棧溪流域生態，看到日本禿頭鯊等珍貴物種，相隔一個月再訪，三棧溪卻被粗暴的蹂躪對待，質疑疏濬工程的目的及必要性。這篇文章被轉貼1400多次，引起網友關注。

杜姓網友在臉書公開分享「三棧溪，祢怎麼了」貼文，內容提到，上個月才和朋友帶著潛鏡觀察三棧溪流域生態，相隔一個月再訪，三棧溪卻被粗暴的蹂躪對待，質疑疏濬工程的目的及必要性。（圖取自太魯閣國家公園網頁taroko.gov.tw）

施工單位花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿指出，三棧溪每逢雨季、颱風豪雨，溪水就會暴漲，水位超越警戒，村民就要撤村，但唯一聯外路線正好位在三棧溪河段轉彎處，長期沖刷已出現淘刷狀況，有安全疑慮。

建設處水利科指出，這次河道整理工程，是由當地景美村長提案，由村長、議員會勘達成共識後辦理，趕在5月1日汛期前完成道路下邊坡防汛工程，除了河道整理外，並沒有其他設置親水設施的計畫，也不是疏濬。

建設處說明，「疏濬」是以工程手段，將淤積土石清離水道穩定流路，加速洪流宣洩並增加河道通洪斷面；「河道整理」則以工程手段，將河道內淤積土石挖除，攤平在河道內水流衝擊處、低窪處等，用於穩定流路，加速水流宣洩。

建設處指出，河道整理對生態影響是無可避免，但已經選擇對生態衝擊影響較輕微的工程措施就地取材，將三棧橋上游淤積段砂石運到三棧橋右岸，回填遭洪水淘刷的位置，加速自然恢復速度。（編輯：孫承武）1090418