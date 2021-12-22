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台南市國民黨議員提案通過 建請中央改國號為台灣共和國

2021/12/22 18:01（12/23 09:49 更新）
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國民黨籍台南市議員蔡育輝、盧崑福22日在台南市議會臨時會提案建請中央將國號「中華民國」改為「台灣共和國」，議長郭信良敲鎚通過。圖為國軍CH-47直升機在國慶大會飛越總統府上空。（中央社檔案照片）
國民黨籍台南市議員蔡育輝、盧崑福22日在台南市議會臨時會提案建請中央將國號「中華民國」改為「台灣共和國」，議長郭信良敲鎚通過。圖為國軍CH-47直升機在國慶大會飛越總統府上空。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南22日電）中國國民黨籍台南市議員蔡育輝、盧崑福今天在台南市議會臨時會提案建請中央將國號「中華民國」改為「台灣共和國」，議長郭信良敲鎚通過。台南市長黃偉哲則表示，尊重議會。

蔡育輝今天在台南市議會臨時會臨時動議時，突然提案建請中央政府將國號「中華民國」改為「台灣共和國」，蔡育輝表示，他是國民黨籍議員，試試中央政府是否敢成立「台灣共和國」，否則都是在騙選票，不尊重國父孫中山。

國民黨議員盧崑福也說，他也要提相同案子，政府若不同意改國號，就不要說台灣獨立，成為選舉時的提款機，同時讓人認為國、共站在一起。

國民黨議員王家貞則不贊成提案，她表示，台南在四大公投案表現算是驚天動地，乾脆台南先獨立好了。

民進黨議員蔡旺詮倒是樂見國民黨議員提出此案，他說，國民黨覺悟了，也支持台灣獨立。民進黨議員郭清華表示，四大公投案展現台灣主流民意，但市民關心的是市議會審查預算，此案非地方可以討論。

無黨籍議員許又仁表示，此提案是否具備效力？無效力議案在議會討論有何意義，這個提案送到中央有任何意義嗎？根本不需要討論。

台南市議會議事組人員表示，此案通過後送至行政院，但因只是建請中央改國號，是否執行，仍由中央做最後決定。（編輯：卞金峰）1101222

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