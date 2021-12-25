阿婆蘭衛武營首演場面盛大 台日合作新創歌仔戲挑戰視覺底線

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（中央社記者趙靜瑜高雄25日電）用通俗可親的歌仔戲去回應嚴肅的複製、文明與進化議題，Taiwan NOW壓軸大戲「阿婆蘭」今晚在高雄衛武營戶外劇場首演，舞台場面盛大，上千民眾齊聚草地與階梯，感受台灣歌仔戲與蘭花的變遷之旅。

「阿婆蘭」由日本當代藝術家柳美和擔任導演，聯手南台灣歌仔戲3大團「秀琴歌劇團」、「春美歌劇團」、「明華園天字戲劇團」共同演出。

身為視覺藝術家與劇場導演多重身分，柳美和將衛武營的戶外劇場搖身一變，透過投影化身森林與海洋，影像畫面擬真震撼。數層樓高的花道讓演員進出，場面調度也成焦點。特別從日本飄洋過海而來的機器移動裝置也在戶外劇場發揮了功能，成功塑造阿婆蘭花仙獨一無二的珍稀形象。

除了柳美和之外，包括劇場編導王友輝負責「阿婆蘭」歌仔戲唱詞及劇本編撰，唱詞中包括「伊麗質是天生，曾經逍遙多自在，萬物順天依理，野生純種難再來」、「擎天花蕊鬧都市，染色失魂失光輝，初心已忘難回去，枉為王者花一支」典雅又切中重點，功力十足。

「阿婆蘭」劇情敘述活過悠長時光的蘭花仙子及與蘭共生的村民自在生長，但後來植物學家發現了阿婆蘭，被熱愛財富的商人大量複製到國外，阿婆蘭基因不斷複製、增殖與量產，最後讓原生的阿婆蘭面臨消失命運。

服裝設計兼具古典與現代，8名野生蘭花仙的服裝各有特色，亮而不俗，是舞台成功一大功臣。42名複製蘭花演員傾巢而出，整齊一致但令人不舒服的重複感，也在挑戰觀眾視覺底線。編舞家蔡博丞擔任舞蹈編創，將歌仔戲手勢與舞蹈做結合，都有可看之處。

台北市立美術館館長王俊傑表示，這齣戲將當代藝術的視覺跟傳統藝術融合得很好，花道跟技術部分都很到位，比較特別的是雖然故事很短，但因為主角是花，能借花去隱喻很多事情，在戲曲中很少見。

攝影家沈昭良表示，柳美和很有能力面對不同場地，做出不同調度，回應現場跟觀眾的關係，同時又彰顯戲劇的內容，她曾經在神戶港灣做的戶外演出，將海洋變成觀眾席，巧妙又貼合環境，這次演出也有異曲同工之妙。

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雖然導演柳美和因為母親病危，急返日本，但整個劇組都說只有她的身體離開，精神上24小時都在，全程參與。她對於複製蘭花「數大便是美」的困惑轉而細微觀察，延伸為對於原生地的保存與珍惜。除此之外，柳美和選擇使用歌仔戲作為演出的主體，似乎也間接提醒觀眾感受歌仔戲之美與台語可能流失的問題，表現深刻。

由公視負責直播的「阿婆蘭」演出，將會在公視平台線上播出，首度上中日文字幕，在線上將有14天觀賞期。（編輯：張芷瑄）1101225