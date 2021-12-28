台股續創高外資大買215億 鎖定晶圓雙雄及金融股
2021/12/28 18:10（12/28 18:19 更新）
台股28日強勢，盤中與收盤皆再創新高；外資買超新台幣215.55億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北28日電）台股今天強勢，盤中與收盤皆再創新高；外資今天買超新台幣215.55億元，買超前10名個股除晶圓代工雙雄台積電、聯電外，還包括5檔金融股。
加權指數今天最高來到18197.36點，終場收在18196.81點，大漲147.87點，漲幅0.82%，盤中及收盤皆創新高，成交金額2592.87億元。
三大法人今天同步買超，其中外資及陸資買超215.55億元、自營商買超17.27億元、投信買超6.3億元，合計買超239.12億元。
台灣證券交易所網站顯示，外資今天買超個股以聯電的3萬978張居冠，接下來為開發金的2萬167張、台積電的1萬9354張。
外資買超前10名還包括國泰金、新光金、中信金、合庫金，金融股占5檔。電子股除晶圓雙雄外，僅和鑫1檔；另外2檔則為貨櫃航運股長榮及元大台灣50。（編輯：楊蘭軒）1101228
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