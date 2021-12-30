槍殺台南安平角頭 蔡秉逸遭判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市安平區今年初發生黑幫分子奪利衝突殺人刑案，7人被起訴，台南地院今天宣判，槍殺角頭陳建文的主嫌「蝦米」蔡秉逸，因住家曾遭毀損騷擾，犯罪後立刻投案，判處無期徒刑。

台南地方法院今天宣判，蔡秉逸犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。合議庭審酌蔡秉逸殺人前，住家曾遭毀損騷擾，誘發殺人動機，行為與無差別濫殺兒童或民眾有所差別，犯罪後立刻投案，始終承認客觀行為的犯罪後態度，合議庭認為不應量處死刑。

不過，合議庭認定蔡秉逸殺人手段果決凶殘，對象又是認識多年、稱為「大哥」的陳建文，且有持槍尋仇的前科，顯示蔡秉逸性格較為衝動暴力，雖曾向被害人家屬致歉，卻未彌補損害，因此判處無期徒刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，蔡秉逸的手下劉科南、曾俊湳、蘇琮傑、余俊廷、王秉州、徐梓恆等人也因共同傷害罪、公共場所聚眾攜帶凶器強暴罪遭判刑。其中，曾俊湳共同犯傷害罪，處有期徒刑1年；又犯殺人罪，處有期徒刑15年，應執行有期徒刑15年10個月。

台南市安平區今年1、2月間連續發生3件刑案，造成2人喪命。蔡秉逸不僅涉犯停車場王重傑命案，角頭陳建文在安平區住處也遭蔡秉逸連開7槍身亡。警政署長陳家欽親自南下，將3件刑案定調為幫派分子對不法利益衝突所引起。台南市警察局長方仰寧則向市民致歉。（編輯：謝雅竹）1101230