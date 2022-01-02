收假日國道午後局部塞 多處車速40公里以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元旦連續假期最後一天，2日午後國道湧現北返車潮，國道3號龍潭到大溪路段塞車，車輛行駛時速在40公里以下。中央社記者王騰毅攝 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是元旦連假最後一天，根據高速公路局即時路況資訊，午後局部路段塞車，多處車輛時速在40公里以下。

高公局觀測，國道5號從上午9時後車流量增加，上午10時後，宜蘭到坪林多數時間車速都不到40公里，宜蘭到頭城甚至陸續出現20公里以下車速。

根據高公局下午3時30分路況資訊，國道局部路段壅塞，車速40公里以下路段主要在北向，包括：國5宜蘭至頭城，國道1號新竹系統至湖口、大雅至台中系統，國道3號高原至大溪、新竹系統至寶山、竹南至西濱、彰化系統至和美。

另南向國1泰安服務區至神岡、埔鹽系統至員林、大華系統至汐止，國3中和至安坑車速都是30多公里。（編輯：張雅淨）1110102

蘇花路廊北上現車潮 估晚間8時紓解

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）今天是元旦連續假期收假日，公路總局表示，蘇花路廊北上車潮於上午11時起湧現，每小時交通量維持約900至1100輛，預估晚間8時紓解。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正向中央社記者表示，截至下午3時為止，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為3038輛，花蓮往宜蘭北向車流量7122輛，北上交通量較去年同時期增加約18%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇花路廊北上包括台9線新澳隧道北口至蘇花改東澳端北向（117K+600至113K+420）、大南澳陸橋北向（126K+000至124K+500）車多速緩，下午5時許時速約30至40公里，預估蘇花路廊今天北上車流量尚有7000輛，車潮在晚間8時紓解。

至於旅行時間方面，陳國正表示，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約108分，經台9丁線旅行時間約134分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上的用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。（編輯：李錫璋）1110102

2日午後國道局部路段塞車，多處車輛時速在40公里以下。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）

國道3號南向73公里的高原路段2日近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，事故於中午12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日