日本疫情多點爆發單日增逾2000例 沖繩5天累計確診破千

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日本境內COVID-19疫情呈多點爆發，最嚴重的沖繩縣5日新增623例確診病例，是一週前的23倍之多。圖為沖繩那霸市一處篩檢站。（共同社）

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈多點爆發，最嚴重的沖繩縣今天新增623例確診病例，是一週前的23倍之多；東京都今天新增390例、大阪府新增244例。

日本TBS電視台自行統計報導，日本全境今天新增確診病例是繼2021年9月26日的2136例以來，單日再逾2000例。

日本琉球新報報導，沖繩縣政府表示，今天新增623例確診病例，是上週三27例的23倍、昨天225例的2.7倍之多。

沖繩縣從COVID-19疫情爆發以來單日最高紀錄是2021年8月25日創下的809例，今天則是繼2021年8月28日以來單日新增再逾600例。

沖繩縣內病毒株正持續置換為Omicron變異株；沖繩縣政府今天將舉行醫療專家與經濟相關團體與會的會議，聽取相關人士對未來防疫對策的意見。

日本政府正以本週內讓沖繩縣適用「防止蔓延等重點措施」為方向進行協調。

沖繩縣到2021年12月中旬前的逾40天，單日新增都在10例以內，但之後新增確診病例快速增加。光是今年開春前4天累計就多達458例，再加上今天的623例，本月前5天已逾千例、合計1081例。

駐沖繩美軍相關人士今天新增6例，至今累計3869例確診病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增390例確診病例，繼2021年9月26日以來單日新增再逾300例，也比上週三增加314例。

美軍岩國基地今天新增182例確診病例，創該基地單日新高紀錄，至今累計病例數671例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增244例確診病例，繼2021年10月6日以來單日新增再逾200例，也較上週三大幅增加183例。

京都府今天新增92例確診病例，繼2021年9月29日以來單日新增再逾50例；滋賀縣今天新增54例，繼2021年9月17日以來單日新增再逾50例；兵庫縣今天新增59例，繼2021年10月以來單日新增再逾50例。

山口縣今天新增104例確診病例；岐阜縣今天新增40例，繼2021年9月30日以來單日新增再達40例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110105