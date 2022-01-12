法國日增近37萬例再創新高 義大利確診數暴衝100%
2022/1/12 03:53（1/12 07:28 更新）
法國11日新增近37萬人染疫，再創單日確診數新高。圖為巴黎民眾11日在藥局外排隊等待篩檢與接種疫苗。（美聯社）
（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國今天通報新增36萬8149例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。
之前新高紀錄是5日的33萬2252例，之後又有兩天新增超過30萬例。高度傳染的變異株Omicron目前是法國主流病毒株。
7天新增的平均值，今天增至28萬例。
法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。
目前只要出具已接種或最近採檢陰性證明就已足夠。（譯者：陳政一）1110112
義大利新增逾22萬例 較昨日倍增
（中央社米蘭11日綜合外電報導）義大利今天通報新增22萬532例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較昨天的10萬1762例增加超過一倍，新增COVID-19相關病歿人數也從昨天的227人增加至294人。
義大利自2020年爆發疫情以來，COVID-19相關病歿人數累計達13萬9559人，病例總數達777萬。
不包括加護病房在內的醫院病人人數，由昨天的1萬6340人增加至1萬7067人。
今天有185人住進加護病房，昨天有114人。加護病房病患總數由1606人增加至1677人。
義大利衛生部表示，昨天約137萬人接受檢測，較前天的61萬2821人增加逾一倍。（譯者：陳政一）1110112
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