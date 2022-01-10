假期感染潮衝擊歐洲醫療體系 人手嚴重匱乏

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（中央社馬德里/倫敦10日綜合外電報導）Omicron變異株疫情在假期迅速升溫，大批醫護關鍵員工不是生病就是必須隔離，使歐洲醫療體系再度緊繃，但專家預測，感染的高峰期尚未來到。

路透社報導，儘管初期研究顯示，相較於先前的Delta變種病毒，Omicron變異株造成重症與住院的風險較低，西班牙、英國、義大利等多地醫護人員，依舊被Omicron變異株疫情日益逼入絕境。

英國感染數攀至新高，當局7日開始派遣軍方人員，前往人手短缺、面臨極端壓力的醫療院所。

英國國民保健署（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）在聲明中說：「Omicron變異株導致病患人數暴增，但能夠醫治他們的人員卻減少。」

在美國，醫院將擇期手術的時間延後，以空出人手與病床。西班牙的基礎醫療網絡過於緊繃，東北部的亞拉岡（Aragon）當局不得不在2021年的倒數第二天，重新召集退休醫護人員回到崗位。

當局在聲明中說：「案例數呈現指數型成長，使得基層醫護體系既沒辦法履行接觸者追蹤及施打疫苗的職責，甚至連日常活動也無法進行。」

西班牙護理師公會SATSE表示，第一線人員如護理師與物理治療師受到衝擊最大，並以安達魯西亞自治區（Andalusia）為例，在去年12月下半月，因為COVID相關原因休假的醫護人員，有超過3成出自這裡。

陽光普照的安達魯西亞吸引英國人與德國人來此定居，但聲明指出，在去年最後幾週，當地約有1000名醫護人員染疫，「使得醫療照護服務受嚴重影響」。

在荷蘭，「電訊報」（De Telegraaf）7日查訪8所大醫院後報導，醫院員工的染疫率同樣急遽攀升，尤其是護理師及護理助理。

情況最糟的是在耶誕節前那段時間有1/4護理人員確診。而阿姆斯特丹的大學醫學中心（University Medical Centre）相較於一週前有5%人員確診，目前已升至25%。

「電訊報」指出，荷蘭醫院甚至考慮改變隔離規定，讓確診但沒出現症狀的員工回來工作。儘管荷蘭從去年12月19日起實行嚴格封城防疫措施，每日確診人數依舊創下新高。

在義大利，根據上週數據，有超過1萬2800名醫護人員染疫，現在當局又讓不願接種疫苗的醫護與行政人員停職，使情況更加複雜，這部分員工佔整體略逾4%。

義大利醫護機構為了防堵人力缺口，凍結員工休假，將假期延後，並將「不緊急」的擇期手術暫停或延後。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110110