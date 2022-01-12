新北設3處疫苗機動接種站 隨到隨打不必預約

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新北有3處機動接種站可服務9700人次，隨到隨打，不必預約。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市府今天表示，4個中大型COVID-19疫苗接種站已預約額滿；新北另有3處機動接種站可服務9700人次，隨到隨打，不必預約。新北利用各系統安排，鼓勵民眾就近方便踴躍接種。

新北市政府衛生局秘書高詩琪下午接受中央社記者電訪表示，新北規劃3大安心接種方式包括合約醫療院所、中大型接種站、機動接種站；其中，機動接種站開放接種莫德納疫苗，共可服務9700人次，且隨到隨打，不必預約。

3處接種站分別是：

林口三井OUTLET

14日至16日下午2時至晚上6時開放，每天限量700名。

新莊宏匯廣場

14日至15日下午1時至晚上6時開放，每天限量800名。

中和環球購物中心

11日起至20日下午3時至晚上8時，每天限量600名。

高詩琪說，依照醫療人員的能量安排接種人次，3處機動接種站依照服務天數，共可接種9700人次。中和環球購物中心11日的600人次，昨天完全施打完畢，將持續至20日為止。

衛生局表示，中央1922預約系統預計15日、16日開放預約，將於17日至23日施打。新北37家醫院、415家診所、29家衛生所，週一至週日依疫苗門診時間，接種AZ、BNT、莫德納、高端疫苗，接種劑別為1、2、3劑皆可。

衛生局說，機動接種站有隨到隨打的方便性，不過，醫院與診所等預約門診掛號，可方便就近接種提升保護力，尤其，長輩不必在嚴寒天氣中奔波接種。

衛生局說，4處中大型接種站分別位於，三重區小巨蛋體育館、永和區國父紀念館、鶯歌區永福宮、汐止區公所2樓。1月13日至15日共接種3天，3萬300個名額開放預約僅2.5小時就額滿，已經安排市長侯友宜前往視察並慰問醫療人員辛苦。

新北市衛生局長陳潤秋今天在防疫會議中表示，呼籲符合接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗資格的市民，儘速接種疫苗追加劑，以保護自身及家人健康。

陳潤秋說，專案安排接種疫苗對象，包括第1至第3類（含防疫旅館、防疫計程車）人員，教托育機構教職員工、長照機構人員。

至於65歲以上長者，將透過新北市民政鄰里系統，分區分里、分時段接種；民眾也可以透過中央「1922」預約系統按照自己方便的地點與時段接種。

市長侯友宜在會議中表示，65歲以上長者一定都可以打得到，將採雙軌制與中央1922同步進行，讓市民都能安心接種疫苗。（編輯：李錫璋）1110112