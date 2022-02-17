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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張11/300

烏克蘭控親俄分子砲擊盧甘斯克幼兒園 傳2教師腦震盪

2022/2/17 19:28（2/18 09:42 更新）
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烏克蘭政府軍指控俄羅斯支持的烏東分離主義分子砲擊盧甘斯克地區村莊，擊中一所幼兒園。（圖取自twitter.com/ChristopherJM）
烏克蘭政府軍指控俄羅斯支持的烏東分離主義分子砲擊盧甘斯克地區村莊，擊中一所幼兒園。（圖取自twitter.com/ChristopherJM）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭政府軍指控俄羅斯支持的烏東分離主義分子砲擊盧甘斯克（Luhansk）地區村莊，擊中一所幼兒園，非政府組織等消息來源表示，攻擊事件造成2名老師腦震盪。

烏克蘭軍方與烏東親俄勢力今天指責彼此在東部停火線附近開火。烏東分離主義分子先指控政府軍，過去24小時4度朝他們的據點開火，基輔當局予以否認。

政府軍則指控親俄分離主義分子砲擊盧甘斯克地區的一個村莊，擊中一所幼稚園，軍方表示，沒有人員傷亡。

美國網路媒體BuzzFeed記者米勒（Christopher Miller）在推特上表示，據當地市政人員和非政府組織Proliska等，攻擊在當地上午9時發生，俄羅斯支持的部隊砲擊擊中一所位於斯塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）一所幼兒園的音樂教室，學童當時在場但皆未受傷，2名老師腦震盪。

路透社無法證實這些事件的細節，最初報導顯示，政府軍與親俄分子相互指控的攻擊事件，與雙方8年衝突間常見的違反停火行徑規模相似。

一名在盧甘斯克地區卡季伊夫卡鎮（Kadiivka）的路透攝影記者，有聽見來自停火線方向的砲擊聲，但沒辦法立即對事件細節作出評估。

基輔及其西方盟友近幾週屢次表示，他們認為莫斯科可能會利用烏東地區衝突事件作為入侵的理由。俄方則指控基輔試圖讓事態升級，以武力奪回分離主義者佔據的領土。

一名外交消息人士指出，歐洲安全暨合作組織（OSCE）一個長期監督小組，今天凌晨記錄到停火線地帶數起砲擊事件。

烏東戰爭於2014年爆發，俄羅斯、烏克蘭與烏東代表在德、法斡旋下於2015年2月達成明斯克協議（The Minsk Accords），讓基輔與宣布獨立的烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克遵循停火。但此後，歐洲安全暨合作組織通常一日會通報數起違反停火行為。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110217

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