中國官方論文：武漢肺炎患者暴增 湖北反應慢半拍

陸媒報導，中國疾病預防控制中心近日發表的一篇論文顯示，武漢肺炎感染者1月11至20日暴增5417人，疫情在其後徹底爆發，但湖北1月22日才啟動突發公共衛生事件二級應急回應。圖為醫院安保人員層層防護在隔離診室門口值守。（中新社提供）

（中央社台北19日電）陸媒報導，中國疾病預防控制中心近日發表的一篇論文顯示，武漢肺炎感染者1月11至20日暴增5417人，疫情在其後徹底爆發，但湖北1月22日才啟動突發公共衛生事件二級應急回應。

環球時報報導，中國醫學學術期刊「中華流行病學雜誌」近日預出版一篇來自中國疾控中心「新型冠狀病毒肺炎應急回應機制流行病學組」的論文。

這篇論文針對截至2月11日總共7萬2314個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）感染病例進行分析，並透過對4萬4672個確診病例進行發病日期回溯性，將這次疫情爆發分為5個時段，分別為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日、以及2月1日至11日。

論文顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現104名新冠病毒感染者，並在之後的10天增加653人（其中88.5%在湖北省內），然後在2020年1月11日到20日之間又暴增5417人（77.6%在湖北省內），並在1月的最後10天裡徹底爆發，新增2萬6468人發病（湖北占74.7%）。但隨著防控手段的升級，在2月的前11天新增人數放緩至1萬2030人。

報導稱，1月11日至20日這個時段暴增5417名新感染者，印證早在國家衛健委高級別專家組組長鍾南山1月20日晚間宣布病毒可以人傳人之前，武漢不少醫院的臨床醫護人員就已經在接診突然出現的大量不明原因的發燒患者時，意識到問題的嚴重性。

據報導，但這些臨床層面的擔憂，卻未能及時轉化為有效的防控措施。直到1月22日，湖北方面才啟動了突發公共衛生事件二級應急回應。

這篇中國疾控中心的論文還探討了新冠病毒的致死率和傳染性。透過分析7萬多名病例，論文得出的「粗病死率」為2.3%，其中湖北省內的「粗病死率」為2.9%，但湖北省外僅有0.4%，前者為後者的7.3倍。

對於這種差距出現的原因，報導引述國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝18日指出，這是因為武漢防控持續時間比較長，由於防控措施沒有及時到位，很多社區病例沒有得到及時救治，重症病例從發病到住院平均9.84天，而這近10天的等待錯失了最佳時機。

這篇中國疾控中心的論文並寫道：「儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。」（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090219