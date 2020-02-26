中國武漢肺炎累計確診7.8萬 26省市區無新增

中國國家衛生健康委員會通報，25日湖北省新增確診病例401例，湖北以外地區僅新增5例，且無人死亡，再創疫情高峰以來新低；在大陸31個省市區，有26個新增病例歸零。圖為南京民眾戴口罩上街。（中新社提供）

（中央社台北26日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月25日，武漢肺炎新增死亡病例52例，累計死亡2715人；新增確診病例406例，累計確診病例7萬8064例。

據通報，中國大陸湖北省25日新增確診病例401例，湖北以外地區僅新增5例，且無人死亡，再創疫情高峰以來新低；在大陸31個省市區，有26個新增病例歸零。

國家衛健委通報，2月25日，大陸31個省市區新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。

25日新增治癒出院病例2422例，解除醫學觀察的密切接觸者1萬4573人，重症病例減少374例。

據通報，截至2月25日午夜，大陸31個省市區現有確診病例4萬5604例（其中重症病例8752例），累計治癒出院病例2萬9745例，累計死亡病例2715例，累計確診病例7萬8064例，現有疑似病例2491例。累計追蹤到密切接觸者64萬7406人，尚在醫學觀察的密切接觸者7萬9108人。

其中，湖北省25日新增確診病例401例（武漢370例），新增治癒出院病例2058例（武漢1456例），新增死亡病例52例（武漢42例），現有確診病例4萬1660例（武漢3萬3563例），其中重症病例8326例（武漢7355例）。

湖北累計治癒出院病例2萬912例（武漢1萬1793例），累計死亡病例2615例（武漢2085例），累計確診病例6萬5187例（武漢4萬7441例）。新增疑似病例311例（武漢242例），現有疑似病例2067例（武漢1447例）。

據通報，截至2月25日午夜，香港特別行政區累計確診病例85例（出院18例，死亡2例），澳門特別行政區10例。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090226