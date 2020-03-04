中國武漢肺炎新版診療方案 強調境外輸入與群聚傳播

（中央社記者林克倫北京4日電）中國國家衛生健康委員會上午在官網發布「關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第7版）」通知，強調要注意境外輸入病例，並細列兒童發病症狀與群聚性發病的評判標準。

對於疫情的發展趨勢，第7版指出，透過採取一系列預防控制和醫療救治措施，中國境內疫情的趨勢得到一定程度的遏制，大多數省分疫情緩解；但境外發病人數呈上升態勢，需注意境外輸入病例導致的傳播和擴散。

在傳播途徑上，除原有主要是經呼吸道飛沫和密切接觸途徑，新增由於在糞便及尿液可分離出新型冠狀病毒，「應注意糞便及尿液對環境汙染造成的氣溶膠（氣霧）或接觸傳播」。

在臨床特點上，潛伏期1至14天、多為3至7天，發燒、乾咳、無力是主要臨床表現；重症與危重症患者的發病過程，可能出現中低程度、甚至是無明顯發燒。

第7版新增兒童與孕婦症狀為：部分兒童及新生兒病例可「不典型」，表現是嘔吐、腹瀉等消化道症狀，或僅表現為精神弱、呼吸急促；但兒童病例症狀相對較輕，孕婦臨床症狀則與同年齡患者相近。

在實驗室檢測部分，第7版細分為，一般檢查、血清、病原學、胸部影像學等4種，並增加每種檢查的具體採樣方式，例如病原學檢查提出「檢測下呼吸道（痰或氣道抽取物）更加準確」的建議。

為因應復工復產與未來學校開學，第7版的診斷標準對「聚集性發病」作出更詳細說明：「2周內在小範圍如家庭、辦公室、學校班級等場所，出現2例及以上發燒和/或呼吸道症狀的病例」。

此外，確診條件除核酸檢測陽性、基因測序同源外，新增：「血清病毒特異性IgM抗體和IgG抗體陽性，血清病毒特異性IgG抗體由陰性轉為陽性、或恢復期較急性期4倍及以上升高」。

第7版對臨床症狀區分類型，新增兒童的「重症、危重症」評判指標。對於疑似病例的處理和排除，則增加立即採單人房隔離治療，經專家會診仍考慮是疑似病例，2小時內網路直報，並進行核酸檢測，將疑似病人轉送定點醫院。

至於「磷酸氯喹」（Chloroquine Phosphate）抗瘧疾藥物的應用，第7版對孕婦用藥有更詳細說明，並強調盡量使用對胎兒影響小的藥物；在葉克膜（ECMO）的使用則強調是「挽救治療」，並細列評判指標。（編輯：翟思嘉）1090304