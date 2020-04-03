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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎中國新增31確診 7例原為無症狀感染

最新更新：2020/04/03 11:11
中國通報武漢肺炎疫情數字，2日新增確診31例，29例為境外輸入，其中7例原本為無症狀感染者。圖為上海地鐵站多數民眾戴口罩防疫。（中新社提供）
中國通報武漢肺炎疫情數字，2日新增確診31例，29例為境外輸入，其中7例原本為無症狀感染者。圖為上海地鐵站多數民眾戴口罩防疫。（中新社提供）

（中央社台北3日電）中國今天通報2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情數字。2日新增確診31例，29例為境外輸入，其中7例原本為無症狀感染者；2日新增無症狀感染者60例，尚有1027例觀察中。

防疫資訊

中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，4月2日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診31例，其中29例為境外輸入，2例為本土病例（遼寧1例，廣東1例）；新增死亡4例，皆來自湖北省武漢市。

當日新增疑似病例12例，均為境外輸入。新增治癒出院163例，解除醫學觀察的密切接觸者1990人，重症病例減少50例。

中國境外輸入現有確診病例710例（含重症病例19例），現有疑似病例135例。累計確診病例870例，累計治癒出院160例。目前尚無境外輸入病例死亡。

無症狀感染者方面，2日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增60例，其中境外輸入7例。當日轉為確診的無症狀感染病例有7例，皆是境外輸入；解除醫學觀察101例（5例境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者1027例（221例境外輸入）。

截至4月2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診1727例（重症379例），累計死亡3322例。

累計治癒出院7萬6571例，累計報告確診8萬1620例，現有疑似病例135例。累計追蹤到密切接觸者71萬985人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9533人。

疫情重災區湖北新增確診、新增疑似病例與現有疑似病例皆掛零。

湖北省新增治癒出院141例（武漢141例），新增死亡4例（武漢4例），現有確診987例（武漢983例），其中重症349例（武漢346例）。累計治癒出院6萬3612例（武漢4萬6461例），累計死亡3203例（武漢2563例），累計確診6萬7802例（武漢5萬7例）。

此外，香港特別行政區累計確診802例（出院154例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診41例（出院10例）。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090403

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