劉結一新年寄語 稱時勢在主張統一那邊

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（中央社台北2日電）中國大陸國台辦主任劉結一今天發表新年寄語，表示無論台海形勢如何風雲變幻，「時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊」。他並稱，希望台灣民眾堅決與「台獨」勢力劃清界限。

劉結一在2022年第1期「兩岸關係」雜誌，發表題為「共擔民族大義 共享盛世榮光」的新年寄語。他說，台灣前途和同胞福祉繫於祖國統一，祖國完全統一的歷史車輪，任何人、任何勢力都無法阻擋。

他稱，統一後台灣有強大的祖國做依靠，將真正永保太平，「經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴」。兩岸優勢互補、融合發展，將為台灣經濟發展在「大循環」和「雙循環」中開闢廣闊前景。

他聲稱，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，「民進黨當局極力勾連外部勢力，進行謀『獨』挑釁，企圖製造兩岸對立對抗，其所作所為違逆歷史大勢」，日益把台灣推向險境。

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劉結一表示，中國願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不會為台灣分裂活動留下任何空間；「希望台灣同胞認清利害關係，堅決與台獨勢力劃清界限」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。

劉結一還在文章中說，去年有17.7萬餘名台灣人在大陸注射COVID-19疫苗。他稱，大陸方面秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先和台灣民眾分享發展機遇的政策不會變，為台灣民眾辦實事、做好事的舉措不會變。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110102