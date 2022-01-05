港府採取更嚴厲防疫措施 壓制Omicron

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（中央社記者張謙香港5日電）鑑於COVID-19變異病毒株Omicron已進入社區，港府決定採取更嚴厲的防疫措施，包括禁止美國等8個國家的空中航班來港，並再次勒令餐館晚上禁止內用。

行政長官林鄭月娥下午在記者會上宣布，自8日凌晨起，禁止美國、英國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓的民航客機來港，所有人都不能在當地登機或轉機來港。

這項措施將維持14天。

她說，過去幾週，大部分海外移入的Omicron確診病列主要來自以上國家。

在本土防疫上，林鄭月娥公布，自7日凌晨起，本地餐館將自晚上6時起禁止內用，至翌日凌晨5時。此外，所有娛樂場所包括戲院、卡拉OK等都要關閉。

與此同時，政府勒令所有本地大型活動取消，包括預定週末舉行的漁農嘉年華、單車節，以及立法會議員茶敘等。

這些措施同樣實施14天。

衛生署署長林文健在記者會上表示，近期本地已有114例COVID-19確診病例，當中9成是Omicron，而本地也出現了感染群組。

他說，本地Omicron確診病例顯示，這種變異病毒株的病毒量很高、傳染力很強、傳播途徑又多，而且有人在露天及距離較遠之處感染，情況嚴竣。

他說，當前情況反映出Omicron疫情已進入社區。

近月來，海外移入香港的Omicron確診病例激增，上週更有航空公司空服員把病毒傳播到社區，以致本地出現了至少一個傳播群組。

迄今本地至少有8人確診Omicron。

較早時港府與北京方面正商討恢復邊境通關事宜，被問到新一波疫情會否影響通關，林鄭月娥沒有正面回應，但表示當局正致力創造通關條件，同時呼籲市民接種疫苗。

自從本地出現Omicron病毒後，市民接種疫苗的人數近週急升。（編輯：張淑伶）1110105