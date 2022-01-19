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法媒追問為何不斷交立陶宛 中國：盼回一中立場

2022/1/19 16:01
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（中央社台北19日電）北京因立陶宛台灣代表處名稱問題而降低與立陶宛的外交關係，法國媒體近日追問「中國不與立陶宛斷交是否因害怕歐盟做出反應？」中國駐法大使回應說，希望立陶宛回到堅持一中原則的立場。

據中國駐法國大使館官網，中國駐法大使盧沙野17日接受法國24台（France24）採訪時，針對中國與立陶宛的外交關係，作出相關回應。

法國24台提問說，「台灣近期在歐盟成員國立陶宛設立代表處，名稱使用『台灣』而非常用的『台北』。隨後中國決定降低與立陶宛的外交關係。歐盟指責中國對立陶宛採取貿易報復措施。但中國並未與立陶宛斷交，是不是害怕斷交會引發歐盟層面的後果？」

盧沙野回答表示，歐盟堅持奉行一個中國政策，立陶宛所作所為違背了歐盟在涉台問題上的統一立場，給歐盟製造了麻煩。中國政府做出的反應是正當合理的。

他說，「我們必須確保所有與中國建立外交關係的國家都恪守一個中國原則。當然，目前為止，我們只是降低了與立陶宛的外交關係級別，並沒有斷交。」

法國24台追問，「為何不斷交？是害怕歐盟可能做出反應嗎？」

盧沙野回應說，「不是害不害怕的問題，而是要表明對立陶宛公然違背一個中國原則的堅決反對。我們始終對立陶宛人民懷有友好感情。希望立陶宛政府糾正錯誤，回到堅持一個中國原則的正確立場上來。」

法國24台再問，有消息指台灣正與歐盟針對商簽雙邊投資協議進行談判。台灣與歐盟若達成協定是否會觸及中方的紅線？

對此，盧沙野表示，「中方堅決反對與中國建交的國家和組織與台灣當局進行官方往來」。

至於「如果他們這樣做了，對您來說是否觸及紅線」的問題，盧沙野說，「我們反對台灣當局破壞中國與歐盟關係的行動」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110119

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