中共領導人慰問老同志 張高麗名列其中

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（中央社台北29日電）新華社報導，春節前夕，中共總書記習近平等黨和國家領導人，分別以電話等方式或委託有關方面，慰問了江澤民、胡錦濤、朱鎔基等百餘位老同志。此前涉及性醜聞的前國務院副總理張高麗也在名單中。

據報導，慰問老同志名單排首位的仍然是95歲高齡的江澤民；第二位是胡錦濤，第三位是朱鎔基。

此前遭中國網球女將彭帥發文指控被迫發生性關係並維持多年不倫戀的張高麗，也在慰問名單之中，排名第18。

報導稱，習近平等領導人向老同志們致以誠摯的節日問候，衷心祝願新春愉快、健康長壽。

報導並稱，老同志們一致認為中共18大以來，黨和國家事業發展歷程極不尋常、極不平凡，「高度評價以習近平為核心的黨中央，表示衷心擁護」，堅持以習近平新時代特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨19大精神，為實現第二個百年奮鬥目標而努力。

每年春節前，新華社都會發布有關中共領導層慰問老同志的消息，今年題為「中央領導同志慰問老同志」。

今年的慰問老同志名單如下：江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗和田紀雲、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東、李源潮、馬凱、李建國、範長龍、孟建柱、郭金龍、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、王丙乾、鄒家華、彭珮雲、周光召、李鐵映、何魯麗、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮、熱地、盛華仁、路甬祥、烏雲其木格、華建敏、陳至立、周鐵農、司馬義．鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪、張平、向巴平措、張寶文、唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、錢正英、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張思卿、張克輝、郝建秀、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提．阿不都熱西提、李兆焯、黃孟復、張梅穎、張榕明、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍、韓啟德、林文漪、羅富和、李海峰、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110129