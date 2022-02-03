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疫情10/300

杭州累計確診病例113例 官方：疫情轉捩點出現

2022/2/3 17:53（2/3 18:08 更新）
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中國浙江省杭州市2月3日舉行COVID-19疫情防控工作記者會。官方在會上指出，該輪疫情累計本土確診病例113例。圖為1月18日杭州小區進行核酸檢測演練。（中新社）
中國浙江省杭州市2月3日舉行COVID-19疫情防控工作記者會。官方在會上指出，該輪疫情累計本土確診病例113例。圖為1月18日杭州小區進行核酸檢測演練。（中新社）
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（中央社台北3日電）中國浙江省杭州市今天下午3時許舉行COVID-19疫情防控工作記者會。官方在會上指出，該輪疫情累計本土確診病例113例，最近2天新增病例為個位數，從數量來看，疫情轉捩點已經出現。

官方於記者會上通報，杭州市昨天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，截至2月3日下午2時止，杭州市該輪疫情累計本土確診病例113例，其中濱江區50例、富陽區44例、蕭山區14例、上城區2例、拱墅區2例、西湖區1例。

根據央視網、浙江新聞報導，杭州市人民政府副秘書長毛根洪在記者會上表示，由於最近兩天病例數量呈現個位數，顯示疫情轉捩點已經出現。

毛根洪指出，從病例被發現的脈絡來看，近5天54個病例都是從集中隔離點篩查出來；從病例感染路徑來看，傳播鍊顯得清晰。該輪疫情持續關注的幾個風險較大場所和人群，已經沒有新病例出現。這次疫情已經社區清零，疫情防控工作從社區清零轉為隔離點清零。

根據隔離政策，密切接觸者要隔離14天，次密接觸者要隔離7天。杭州該輪疫情第1天（1月26日）起隔離的人已經超過7天，記者提問滿7天的隔離者何時解封？

毛根洪回應，該輪疫情顯示個案較為聚集，次密接觸者從被發現、認定到轉移隔離的過程中，有和密切接觸者共乘車輛的情形；也有作為次密接觸者，後來因為關聯人員確診而轉為密切接觸者，整個管控過程牽涉隔離點風險評估和控管問題。

毛根洪強調，從轉運和隔離期間的情況來看，不是簡單的7天到了就能解隔離。杭州正在制定一個整體方案，明確羅列（可解隔離）各種情況下的條件、時間以及方法，整體方案明確評估和通過後會下發實施。（編輯：李雅雯）1110203

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