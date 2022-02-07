港媒：香港新增600例COVID-19確診案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港7日電）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診案正以倍數增加。官方香港電台今早引述消息指出，香港今天新增600例確診案，較昨天倍增。

香港最近3天的單日確診數都超過300例，昨天新增342例，全部是本土感染，且有大量源頭不明個案。

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早向媒體說，相信本地的確診數會持續上升，一段時間以後才會回落。

他強調，香港必須堅持圍堵及動態清零策略，同時要提高市民的疫苗接種率。

食物及衛生局局長陳肇始也表示，本地確診數字正在倍升，開始幾何級數上升，如果市民如常聚會，情況會繼續惡化。

她預告當局將會收緊社交距離措施，明天行政會議將會有所公布。

上月初起，香港爆發COVID-19第五波疫情，這一波疫情主要由變異株Omicron和Delta觸發，當局在新春前就預告，由於過年聚會頻繁，過年後確診數將會大爆發。

面對新一波疫情如此嚴峻，港府仍然強調動態清零，切斷病毒傳播鏈，拒絕「與病毒共存」。

在做法上，當局一方面加強檢疫，另一方面也為大量確診者的出現做好準備。

在檢疫方面，遇上有個別市民確診，又或當局在生活污水中化驗到病毒，涉及的大樓或區域的市民都要接受強制檢疫，而當局短期內將會把每天檢疫10萬次的能力提升至20萬次。

另外，當局計畫短期內向市民派發快速病毒測試包（快篩試劑），儘管不一定準確，但仍希望藉此找到傳播源頭。

在應對確診者方面，當局已把部分竹篙灣檢疫中心改為接受病症較輕的確診者，同時考慮讓這些確診者在家中隔離，以減輕醫院的壓力。

港人的疫苗接種率已達八成，但當局希望提升至九成以上。（編輯：吳柏緯）1110207