保俄業務又避西方制裁 中國主要銀行繞道而行

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（中央社台北4日電）路透社報導，中國的主要銀行正設法繞道而行，將業務轉移給規模較小的中資銀行，以維持與俄國客戶的業務，又可避免被西方制裁。

歐洲聯盟日前公布將7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，預計12日正式實施。

路透社日前披露，有中國國有銀行俄羅斯莫斯科分行近日接獲200至300個有關俄羅斯公司開戶的查詢，相信這些公司是為應對這項制裁措施，將來也會增加使用人民幣作為交易。

中國銀保監會雖然表示中國不會參加對俄羅斯的金融制裁，但一些中國銀行已開始限制對採購俄國商品的企業提供貿易融資，中國銀行新加坡分行已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易提供融資。

路透社3日分析，近日中國多間主要銀行正尋找方法，既可以維持與俄羅斯客戶的生意，又可避開因與俄羅斯繼續業務往來而被西方制裁。

一名四大中國國有銀行之一的高層表示，其中一種方法是將業務轉移給規模較小的中資銀行，這樣可讓有海外業務的中國主要銀行避開潛在被制裁的風險。他任職的銀行已停止對涉及俄羅斯的商品交易提供融資，但暫時看不到會影響中俄之間的人民幣交易業務。

SWIFT系統前董事王永利近日表示，一些在海外有分行及業務的中國主要銀行在應對這次西方國家制裁俄國上非常小心，因為若違背有關制裁，可能銀行在西方國家的業務會被美國及其盟友制裁。一些小型中資銀行在海外沒有業務，則難以被西方國家制裁。

中國是俄羅斯的最大貿易夥伴，2020年俄國出口的石油有1/3由中國購買。人民幣跨境支付系統（CIPS）是否能取代SWIFT系統成關注。不過截至2019年上半年，CIPS系統只有31家直接參與者，847家間接參與者。（編輯：陳沛冰）1110304