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疫情8/300

中國新增本土確診233例 吉林94例最多

2022/3/9 11:06
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（中央社台北9日電）據中國衛健委發布，8日單日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例233例，吉林94例最多，山東、陝西、天津、河北、江蘇的病例數也都達2位數。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例337例。其中境外輸入病例104例，本土病例233例。

通報指出，233例本土病例中，吉林的病例最多，有94例；山東59例、陝西17例、天津12例、河北與江蘇各11例、廣東7例、北京6例、雲南4例，山西、內蒙古與上海各3例，遼寧、黑龍江與浙江各1例。

截至3月8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4208例，其中重症病例8例，累計治癒出院病例10萬3013例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例11萬1857例，現有疑似病例22例。累計追蹤到密切接觸者171萬4781人，尚在醫學觀察的密切接觸者10萬6921人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有22萬6878例，其中2萬3679例已出院，死亡2578例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110309

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