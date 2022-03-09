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涉侵害新疆人權 挪威主權財富基金將李寧剔除

2022/3/9 18:02
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（中央社台北9日電）全球最大的挪威主權財富基金7日宣布，已將中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）剔除出投資名單，因為這家公司嚴重侵犯新疆人權存在「不可接受的風險」。李寧股價今天在港股應聲大跌。

對此，中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會聲稱，中方已多次強調，所謂新疆強迫勞動「完全是反華勢力炮製的彌天大謊，毫無事實根據」，希望有關方面能夠明辨是非，不要被謊言蒙蔽，以免自身利益遭受不必要的損失。

綜合路透社、香港經濟日報報導，管理挪威主權財富基金的挪威銀行7日發表聲明指出，挪威主權財富基金決定基於道德委員的建議，已將李寧剔除於投資之外。因為這家公司為嚴重侵犯新疆人權行為「作出貢獻」，存在「不可接受的風險」。

聲明還提到，外界已廣泛報導新疆持續發生侵犯人權事件，故有充分證據表明，在當地生產或購買的某些產品包括紡織品和棉花，與強迫勞動的風險有關。

國際去年掀起抵制新疆棉浪潮，在中國引發反抵制後，李寧一直標榜是愛國品牌，並將新疆棉標示在其產品上，因而業績長紅。

李寧在香港股市的股價繼昨天下挫5.2%後，今天再大跌9.35%，收港幣61.5元，創2021年5月以來新低。股價連跌7天累計跌掉逾20%。

挪威主權財富基金是全球最大的財富基金，擁有全球上市公司約1.5%的股權。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110309

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