涉用北韓勞工 中國李寧運動產品遭美扣留

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美國海關和邊境保護局發表聲明，表示已扣留中國體育用品公司李寧產品，原因是李寧在供應鏈中使用北韓勞工，行動由3月14日起生效。圖為在上海一家商場外的李寧品牌logo。 中央社記者張淑伶上海攝 111年3月16日

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（中央社台北16日電）美國海關與邊境保護局（CBP）15日發表聲明，指由14日起扣留中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）進口美國的產品，原因是調查顯示，李寧在供應鏈中使用北韓勞工。

聲明指出，美國敵對國家制裁法案 (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)禁止進口由北韓人民製造的產品，不論是整件產品或產品的一部份。

聲明指出，美國海關與邊境保護局會扣留李寧的產品，在收到扣留通知後的30天內，如果進口商能夠提供明確且令人信服的證據，證明產品不是使用刑事制裁下的犯人勞動、強迫勞動或契約勞動生產的，產品則可以入境，否則將會被沒收。

據外媒報道指，北韓過去多年一直向俄羅斯和中國輸出數以萬計的勞工，北韓每年因此賺取超過5億美元的外匯收入。

今天中午李寧在香港股市報52.7元，上升3.43％。

全球最大的挪威主權財富基金7日宣布，已將李寧剔除出投資名單，因為這家公司嚴重侵犯新疆人權存在「不可接受的風險」。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110316