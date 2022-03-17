對俄制裁若影響中企 中國商務部：會採必要措施

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（中央社記者張淑伶上海17日電）國際對俄羅斯制裁措施可能對中國企業造成影響，中國商務部今天對此表示，中方將採取必要措施，維護中國企業的正常貿易利益和合法權益。

據中國商務部官網發布，在17日下午召開的例行新聞發布會，有媒體提問，美國商務部長日前表示，美國將提防可能試圖繞過對俄制裁的中國半導體企業；美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也表示，若中國幫助俄羅斯規避制裁將面臨後果。商務部目前如何評估對俄制裁措施對中國企業造成的影響，是否會採取舉措幫助企業應對可能的衝擊？

對此，商務部發言人高峰重申，中方反對任何形式、沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。

他說，實施經濟制裁不僅無法解決安全問題，還會傷害相關國家民眾正常生活，擾亂全球市場，使本已放緩的世界經濟發展雪上加霜。「中方將採取必要措施，維護中國企業的正常貿易利益和合法權益。」

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中國不願意譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並在輿論、貿易和金融等領域上採取親俄態度，引發美國為首多個國家的不滿。在國際壓力下，外界關注中國是否能在俄烏戰爭中維持表面中立而不影響自身利益。

中國外交部長王毅14日與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）通話時就曾表態，「中國不是危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響，中方有權利維護自身的正當合法權益」。（編輯：楊昇儒）1110317