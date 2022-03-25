上海東方醫院因疫情關急診 護士求診被拒後離世

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（中央社台北25日電）上海COVID-19本土疫情嚴峻之際，上海市東方醫院因疫情防控暫停急診，同院的一名護士在家突發哮喘，回院求診卻遭拒收，只得轉赴別家醫院，因耽誤太久病發身亡，享年49歲。

綜合微博訊息與陸媒報導，上海市東方醫院南院生殖中心護士周盛妮23日晚間在家突發哮喘，服藥自救無效後，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診，一行人遭保安拒絕進入。

其後，周盛妮被送往10公里外的仁濟醫院東院救治，這也是浦東新區唯一還有急診服務的醫院，但她因耽誤太久不幸病發身亡。

中國大陸實施嚴格疫情防控，醫院甚至急診部動輒遭封控拒收病人時有所聞。但上海向來被視為「精準防疫」模範生，竟還發生醫院拒收自己同仁導致延誤不治的憾事，消息傳出後，引發大陸網友震驚與痛批。

許多網友不禁想起已故的武漢「吹哨人」李文亮醫師，紛紛發文表示希望因疫情引發的無知、愚昧與混亂，「始於李文亮，止於周盛妮」。

針對中共總書記習近平日前指示「以最小代價取得最大防控效果」，也有網友發文：「最小代價，記住周盛妮」。

上海市東方醫院官網今天凌晨回應：「周盛妮為我院護士，一直在院內從事科室相關工作。3月23日在家中哮喘發作，用藥後無法緩解。19時許，家屬駕車送其就診。我院南院急診部因疫情防控需要，正暫時關閉，進行環境採樣和消毒，家屬遂將病人送到仁濟醫院東院救治。23時許，周盛妮同志因搶救無效去世。」

院方並稱，周盛妮工作勤懇，任勞任怨，是一名優秀的白衣天使。她的不幸去世，是醫院的損失。

上海市今天舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市衛健委主任鄔驚雷也在會中表示：「我們表示深切哀悼，對家屬表示慰問。」

他說，兩年多來，特別是近一段時間，包括醫務人員在內的全市一線防疫工作人員，連續作戰十分辛苦，體力心理壓力巨大。「在今後的工作中，我們一定要關心關愛好一線防疫人員，加大各方面的支持保障力度。」

鄔驚雷說，最近也有市民反映，看病就診遇到一些困難，給大家造成不便。醫院經常會發現有陽性感染者來就診的軌跡或常規篩查中發現有感染者，一定要加快對醫院的流調，及時甄別風險人員，及時做好環境採樣和消毒，「儘量減少對正常服務的影響，尤其是急診服務，做好告知和引導，保障群眾的急救需求。」

上海本土疫情持續嚴峻，據官方通報，3月24日新增29例本土確診病例和1580例本土無症狀感染者。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110325