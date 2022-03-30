中國本土與無症狀單日破8000例 分區封控止不住疫情

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上海許多場所或行業因疫情要求民眾需持有48小時核酸陰性報告。當地一處社區衛生服務中心外，可見民眾等待做核酸檢測。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日

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（中央社台北30日電）中國29日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例1629例；無症狀感染者有7196例，兩類合計達8825例。上海市無症狀感染病例新增5656例，分區封控仍止不住疫情。

中國國家衛生健康委員會官網今天發布疫情最新狀況，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1629例，其中境外移入病例64例、本土病例1565例。本土病例以吉林省1150例最多，其次是上海市326例。

新增無症狀感染病例7196例，其中境外移入106例，本土病例7090例，以上海市5656例最多。

上海市29日新增病例（含本土病例與無症狀感染者）達5982例，新增病例數量較28日4477例再上升。

上海有近2600萬常住人口，28日起分成兩大區域封控，展開核酸檢測，第一批預計在4月1日結束，第二批則是從4月1日開始至5日結束。

另據通報，在港澳累計確診部分，香港特別行政區累計28萬5122例，其中4萬4296例已出院，死亡7571人。澳門特別行政區82例，其中81例已出院。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110330